Фонд «Синдром любви» и «ЮниКредит Банк» проведут благотворительный забег «Спорт во благо»

Дети в возрасте до пяти лет включительно пробегут 50 метров без учёта времени, дети постарше смогут попробовать себя на дистанциях 300 и 600 метров. Для взрослых открыта регистрация на забеги на 3, 7, 14 или 21 километр. Можно зарегистрироваться на корпоративную эстафету 4 х 300 м или на корпоративный полумарафон 3 х 7 км. Самые креативные смогут поучаствовать в костюмированном забеге Fun Run на 300 м. Фото: Фонд «Синдром любви» Фото: Фонд «Синдром любви» Фото: Фонд «Синдром любви» Участников ждёт разминка, электронный хронометраж от 3sport.timing, раздевалки и камеры хранения, пункт питания на трассе, а также питьевая вода и медали на финише.

Вырученные средства будут направлены на развивающие программы для подопечных благотворительного фонда «Синдром любви».