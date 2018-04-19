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Фонд «Синдром любви» и «ЮниКредит Банк» проведут благотворительный забег «Спорт во благо»
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Фонд «Синдром любви» и «ЮниКредит Банк» проведут благотворительный забег «Спорт во благо» 

The Challenger 1 час назад
Фото: The Challenger
Дети в возрасте до пяти лет включительно пробегут 50 метров без учёта времени, дети постарше смогут попробовать себя на дистанциях 300 и 600 метров. Для взрослых открыта регистрация на забеги на 3, 7, 14 или 21 километр. Можно зарегистрироваться на корпоративную эстафету 4 х 300 м или на корпоративный полумарафон 3 х 7 км. Самые креативные смогут поучаствовать в костюмированном забеге Fun Run на 300 м. Фото: Фонд «Синдром любви» Фото: Фонд «Синдром любви» Фото: Фонд «Синдром любви» Участников ждёт разминка, электронный хронометраж от 3sport.timing, раздевалки и камеры хранения, пункт питания на трассе, а также питьевая вода и медали на финише.
Вырученные средства будут направлены на развивающие программы для подопечных благотворительного фонда «Синдром любви».
Всем участникам необходимо предоставить оригинал медицинской справки. Зарегистрироваться и узнать больше о забеге можно здесь. Статьи по теме Кто такие благобегуны и как бег может помочь изменить чью-то жизнь Фонд «Арифметика добра» стал официальным благотворительным партнёром Московского марафона Открылась регистрация на Зелёный марафон «Бегущие сердца» Организаторы Московского марафона объявили расписание забегов на 2018 год  Запись «Фонд „Синдром любви“ и »ЮниКредит Банк» проведут благотворительный забег «Спорт во благо»" впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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