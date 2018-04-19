Видео: реклама про предпринимателей от Ильи Найшуллера — режиссера «Хардкора»

Несмотря на не совсем стандартные для бизнеса события в ролике, многие «предприниматели, без сомнения, узнают в каждом кадре обыденные ситуации, с которыми сталкиваются каждый день», прокомментировали в «Точке».