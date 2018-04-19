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Видео: реклама про предпринимателей от Ильи Найшуллера — режиссера «Хардкора»
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Видео: реклама про предпринимателей от Ильи Найшуллера — режиссера «Хардкора» 

RB.ru 48 минут назад
Фото: RB.ru
Несмотря на не совсем стандартные для бизнеса события в ролике, многие «предприниматели, без сомнения, узнают в каждом кадре обыденные ситуации, с которыми сталкиваются каждый день», прокомментировали в «Точке».
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