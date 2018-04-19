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Ксению Бородину призвали лишить родительских прав
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Ксению Бородину призвали лишить родительских прав 

Деловая газета «Взгляд» 49 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Блогер Лена Миро раскритиковала телеведущую шоу «Дом-2» Ксению Бородину за нападки на подписчиков, заявив, что ее следует лишить родительских прав и заклеймить социальным позором.
Блогер Лена Миро поддержала подписчиков Ксении Бородиной, которые раскритиковали ведущую шоу «Дом-2» за аморальное поведение. Об этом она написала в своем блоге в LiveJournal.
«Провалиться со стыда, читая комментарии, было бы совершенно правильно. Только проблема не в комментариях людей, а в аморальном образе жизни самой Ксении. Не безнаказанность фанаток дает право оскорблять Бородину. Безнаказанность Бородиной, которую следует лишить родительских прав и заклеймить социальным позором, дает ей возможность жить так, как нельзя жить. Стыдно читать комментарии, Ксюша? Так измени свою непотребную жизнь, чтобы не приходилось краснеть!», — написала Миро.
Отметим, ранее Ксения Бородина на своей странице в Instagram раскритиковала подписчиков, заявив, что им нужно помыть рот с порошком и щеткой за критику одной из фотографий с детского дня рождения, на котором были ее дети. После ряда негативных комментариев она ограничила эту функцию:
«Очень мне жаль, что в нашей стране нет наказания хотя бы в виде штрафа за грязный язык людей в интернете! И эта безнаказанность дает вот таким людям право оскорблять не только нас, но и деток. Какие же грязные рты, которые хочется с порошком и щеткой промыть! Вешая фотки даже на секунду не могла подумать, что вместо поздравлений, я буду читать эту грязь», — написала Бородина.
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