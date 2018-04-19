В преддверии празднования Дня донора сотрудники УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве сдали кровь для детей

Вот уже много лет миллионы людей на добровольной основе сдают кровь, чтобы помочь тому, кто в ней нуждается. Очень часто от наличия в медицинском учреждении этого важного компонента зависит жизнь человека.

В преддверии празднования Дня донора сотрудники УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве пришли в Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, чтобы сдать кровь для детей.

Сотрудники УВД уже не первый год являются донорами, среди них есть и почетные доноры. Оперуполномоченный ОУР ОМВД России по району Коньково лейтенант полиции Александр Титов в свои 23 года сдал кровь более 25 раз и в 2017 году удостоился звания «Почетный донор г. Москвы».

Полицейские ежегодно на безвозмездной основе сдают кровь для тех, кому она необходима. Стражи правопорядка знают цену жизни и поэтому стараются хоть немного, но помочь тем, кому она дорога.