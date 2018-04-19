Ещё
Гимнаст Игнатьев не выступит на чемпионате России в Казани из-за проблем с плечом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гимнаст Игнатьев не выступит на чемпионате России в Казани из-за проблем с плечом 

ТАСС 2 часа назад
КАЗАНЬ, 19 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Двукратный чемпион Европы Никита Игнатьев вынужден пропустить проходящий в Казани чемпионат России по спортивной гимнастике из-за обострившейся боли в плече. Об этом сообщил ТАСС старший тренер мужской сборной России Валерий Алфосов.
"У него разболелось плечо, поэтому мы решили снять Никиту с этих соревнований, — сказал Алфосов. — Главный старт сезона у нас будет осенью, а до этого у нас есть время его подлечить. Со счетов мы его не скидываем, надеемся, что Игнатьев вернется в строй буквально в ближайшее время".
"Теперь мы его будем ждать на Кубке России, который станет заключительным этапом отбора на чемпионаты Европы и мира. Он обязан на нем выступить, если хочет поехать в Глазго и Катар", — заключил тренер.
Мужской чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдет в британском Глазго с 7 по 12 августа, местом проведения мирового первенства (25 октября — 03 ноября) станет Доха. Кубок России пройдет в Челябинске с 25 июня по 8 июля.
25-летний Игнатьев дважды становился победителем чемпионатов Европы в командном первенстве.
ТАСС: последние новости
Татарстан договорился с Китаем совместно развивать технопарки В 1 кв. 2018 г. выручка "Мега Фарм" превысила 2,7 млрд. рублей Радикалы осквернили мемориальные доски городов-героев Великой Отечественной войны в Одессе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз47
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним119
Кержаков назвал самую красивую спортсменку планеты
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»15
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение