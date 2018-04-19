Гимнаст Игнатьев не выступит на чемпионате России в Казани из-за проблем с плечом

КАЗАНЬ, 19 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев /. Двукратный чемпион Европы Никита Игнатьев вынужден пропустить проходящий в Казани чемпионат России по спортивной гимнастике из-за обострившейся боли в плече. Об этом сообщил ТАСС старший тренер мужской сборной России Валерий Алфосов.

"У него разболелось плечо, поэтому мы решили снять Никиту с этих соревнований, — сказал Алфосов. — Главный старт сезона у нас будет осенью, а до этого у нас есть время его подлечить. Со счетов мы его не скидываем, надеемся, что Игнатьев вернется в строй буквально в ближайшее время".

"Теперь мы его будем ждать на Кубке России, который станет заключительным этапом отбора на чемпионаты Европы и мира. Он обязан на нем выступить, если хочет поехать в Глазго и Катар", — заключил тренер.

Мужской чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдет в британском Глазго с 7 по 12 августа, местом проведения мирового первенства (25 октября — 03 ноября) станет Доха. Кубок России пройдет в Челябинске с 25 июня по 8 июля.

25-летний Игнатьев дважды становился победителем чемпионатов Европы в командном первенстве.