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Иван Ракитич: Надеюсь, Иньеста останется в «Барселоне»
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Иван Ракитич: Надеюсь, Иньеста останется в «Барселоне» 

Советский спорт 12 минут назад
Фото: Soccer News
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич после победы в финале Кубка Испании над «Севильей» (5:0) высказался о возможном уходе из команды полузащитника Андреса Иньесты.
«Я не знаю, как он поступит, — приводит Goal.com слова Ракитича. — Надеюсь, он не уйдет.
Он знает, что болельщики, как и я, хотим, чтобы он остался. Но он примет решение вместе со своей семьей. И мы все будем уважать его.
Думаю, он заслужил момент с овациями всего стадиона, когда даже болельщики «Севильи» его приветствовали. И не только за этот матч, а за все, что он сделал в своей карьере.
Он один из величайших игроков в истории».
Напомним, после 16 лет в «Барселоне» 33-летний Иньеста может перейти в китайский «Чунцин Лифань».
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