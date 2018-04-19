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УЕФА ожидает, что четыре клуба РФ выполнят условия договора fair play в конце сезона
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УЕФА ожидает, что четыре клуба РФ выполнят условия договора fair play в конце сезона 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 19 апреля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует, что российские клубы «Краснодар», санкт-петербургский "Зенит", московский «Локомотив» и казанский «Рубин» выполнят условия арбитражной палаты инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов до конца сезона-2017/18. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Еще две российские команды — махачкалинский «Анжи» и «Ростов» — завершили выполнение требований по договору fair play в течение сезонов-2014/15, 2015/16 и 2016/17. Также от обязательств по финансовым вопросам освободились 11 европейских клубов.
Палата УЕФА сочла, что финансовые обязательства итальянского «Интера», турецких «Бешикташа» и «Трабзонспора», которые клубы должны были уладить до конца сезона-2016/17, были выполнены лишь частично.
Еще три клуба — софийский ЦСКА, турецкие «Галатасарай» и «Карабюкспор» — не выполнили условия финансового договора, которые они заключили в сезоне-2015/16, поэтому УЕФА принял решение исключить их из следующего сезона еврокубков. Окончательно решение по поводу этих команд будет вынесено позднее.
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