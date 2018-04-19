УЕФА ожидает, что четыре клуба РФ выполнят условия договора fair play в конце сезона

Еще две российские команды — махачкалинский «Анжи» и «Ростов» — завершили выполнение требований по договору fair play в течение сезонов-2014/15, 2015/16 и 2016/17. Также от обязательств по финансовым вопросам освободились 11 европейских клубов.

Палата УЕФА сочла, что финансовые обязательства итальянского «Интера», турецких «Бешикташа» и «Трабзонспора», которые клубы должны были уладить до конца сезона-2016/17, были выполнены лишь частично.

Еще три клуба — софийский ЦСКА, турецкие «Галатасарай» и «Карабюкспор» — не выполнили условия финансового договора, которые они заключили в сезоне-2015/16, поэтому УЕФА принял решение исключить их из следующего сезона еврокубков. Окончательно решение по поводу этих команд будет вынесено позднее.