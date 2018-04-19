Особенный выпускной. Юный хоккеист, год назад переживший кому, получил свидетельство школы «Торпедо»

История Никиты тронула многих нижегородцев. NN.RU рассказывал, что у юного хоккеиста Никиты Киселёва в декабре 2016 года остановилось сердце на тренировке. Юноша несколько месяцев провел сначала в коме, потом в бессознательном, вегетативном состоянии. Медикам удалось вернуть его в сознание. Сейчас врачи и семья помогают Никите полностью восстановить здоровье. На дорогостоящее лечение помогали собрать деньги неравнодушные нижегородцы и коллеги Никиты по спорту. Год назад они провели в поддержку Никиты игру «Хоккей во имя добра».

— Теперь Никита встал с больничной койки, заново научился ходить и теперь снова учится взаимодействовать с окружающим миром, — рассказывают в ХК «Торпедо». — Вся семья поддерживает его на занятиях. С декабря он посещает акробатический зал, особенно ему нравятся игры с мячом и прыжки на батуте. В Москве он сейчас занимается с психологом и логопедом, занятия направлены на концентрацию внимания.

Выпускники-хоккеисты символически передали эстафету, отдав клюшки мальчишкам 2010 года рождения, которые дали клятву хоккеистов «Торпедо».