Молодежные команды «Чертаново» и «Строгино» встретились на «Арене Чертаново»

Молодежные команды «Чертаново» и «Строгино» встретились в противостоянии на «Арене Чертаново» в минувшую среду, 18 апреля.

Матч «Чертаново» — «Строгино» завершился разгромным счетом 5:1 в пользу сине-белых. В первом тайме примерно одинаково проявляли себя и «чертановцы», и их соперники. Но постепенно сине-белые стали более активными. Первый гол исполнил Дмитрий Молчанов , причем ударом головой. Совсем скоро еще один мяч полетел в ворота противника: тоже в исполнении Молчанова с подачи Дмитрия Великородного. Он, в свою очередь, после перерыва забил третий гол.

Кроме того, Дмитрий Молчанов получил возможность реализовать пенальти: в результате четвертый мяч полетел в ворота «строгинцев»; Молчанов оформил хет-трик. Пятый гол исполнил Михаил Наумов

Отметим, что матч «Чертаново» — «Строгино» стал вторым в Первенстве Любительских футбольных коллективов в зоне «Москва» Третьего дивизиона. Первая игра прошла против молодежной команды «Локомотив». Она завершилась ничьей.

Следующая встреча в рамках турнира состоится 24 апреля. «Чертановцы» сыграют с «Троицком».

Источник: Футбольная школа «Чертаново»