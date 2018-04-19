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Алексеева мечтает выступать в сборной РФ вместе с Мустафиной
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Алексеева мечтает выступать в сборной РФ вместе с Мустафиной 

ТАСС 1 час назад
КАЗАНЬ, 19 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Вернувшаяся на родину после длительного пребывания в США гимнастка Ирина Алексеева очень хочет отобраться в сборную России и выступать на крупных международных стартах вместе с кумирами своего детства Алией Мустафиной и Викторией Комовой. Об этом Алексеева сообщила ТАСС.
Алексеева уехала из России в возрасте семи лет вместе со своим тренером и выступала в США за клуб WOGA, который возглавляет бывший советский гимнаст Валерий Люкин. В феврале 2018 года на престижном турнире WOGA Classic, который стал для 15-летней Алексеевой первым взрослым стартом в карьере, она выиграла золото в вольных упражнениях, серебро на разновысоких брусьях и бронзу в личном многоборье.
"Почему я уехала в США, когда была маленькой? Мои родители решили перебраться туда, — заметила Алексеева, которая пока испытывает небольшие проблемы с русским языком. — Но вопросы с новым гражданством никак не решались. И когда мне предложили вернуться на родину и выступить на чемпионате России, то я с радостью согласилась".
"Свое спортивное будущее я хочу связать с Россией, и если мне удастся попасть в состав сборной, то буду очень рада. Я в восторге от того, что сегодня выступала на одном помосте вместе с Алией Мустафиной и Викторией Комовой, за которых очень болела, когда была совсем маленькой. Выступать с ними в одной команде на международных стартах — это моя мечта", — призналась гимнастка.
В квалификации многоборья Алексеева, приехавшая в Казань вместе со своим тренером Райном Робертсом, заняла седьмое место, получив за выступления на четырех снарядах 53,732 балла. Первой по итогам квалификационного турнира стала Ангелина Мельникова (57,732), второе и третье места разделили Ангелина Симакова и вернувшаяся в спорт после рождения ребенка Мустафина (у обеих — по 55,432).
"Сегодня я очень нервничала, но хотела показать все, на что способна. Пыталась представить, что выступаю на обычном турнире. У меня, к сожалению, не все получилось", — призналась собеседница ТАСС.
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