Алексеева мечтает выступать в сборной РФ вместе с Мустафиной

Алексеева уехала из России в возрасте семи лет вместе со своим тренером и выступала в США за клуб WOGA, который возглавляет бывший советский гимнаст Валерий Люкин. В феврале 2018 года на престижном турнире WOGA Classic, который стал для 15-летней Алексеевой первым взрослым стартом в карьере, она выиграла золото в вольных упражнениях, серебро на разновысоких брусьях и бронзу в личном многоборье.

"Почему я уехала в США, когда была маленькой? Мои родители решили перебраться туда, — заметила Алексеева, которая пока испытывает небольшие проблемы с русским языком. — Но вопросы с новым гражданством никак не решались. И когда мне предложили вернуться на родину и выступить на чемпионате России, то я с радостью согласилась".

"Свое спортивное будущее я хочу связать с Россией, и если мне удастся попасть в состав сборной, то буду очень рада. Я в восторге от того, что сегодня выступала на одном помосте вместе с Алией Мустафиной и Викторией Комовой, за которых очень болела, когда была совсем маленькой. Выступать с ними в одной команде на международных стартах — это моя мечта", — призналась гимнастка.

В квалификации многоборья Алексеева, приехавшая в Казань вместе со своим тренером Райном Робертсом, заняла седьмое место, получив за выступления на четырех снарядах 53,732 балла. Первой по итогам квалификационного турнира стала Ангелина Мельникова (57,732), второе и третье места разделили Ангелина Симакова и вернувшаяся в спорт после рождения ребенка Мустафина (у обеих — по 55,432).

"Сегодня я очень нервничала, но хотела показать все, на что способна. Пыталась представить, что выступаю на обычном турнире. У меня, к сожалению, не все получилось", — призналась собеседница ТАСС.