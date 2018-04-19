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Красный Крест: Донорам требуются социальные льготы
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Красный Крест: Донорам требуются социальные льготы 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Минздрав России разработал законопроект, который будет регулировать донорство и трансплантацию с помощью, в том числе, Федерального регистра доноров органов.
Президент Союза Адвокатов России, Председатель Московского отделения Красного Креста Игорь Трунов сообщил НСН, что донорам требуется социальное поощрение.
«Нужны определенные льготы тем, кто соглашается стать донором. Необходима определенная, причем не обязательно материальная стимуляция, а также какое-то общественное поощрение. Почетная медаль донору работает гораздо лучше, чем 5 тысяч рублей за сдачу крови».
Ранее на пресс-конференции НСН представитель Лиги Пациентоврассказал о состоянии трансплантологии в России.
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