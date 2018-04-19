Красный Крест: Донорам требуются социальные льготы

Минздрав России разработал законопроект, который будет регулировать донорство и трансплантацию с помощью, в том числе, Федерального регистра доноров органов.

«Нужны определенные льготы тем, кто соглашается стать донором. Необходима определенная, причем не обязательно материальная стимуляция, а также какое-то общественное поощрение. Почетная медаль донору работает гораздо лучше, чем 5 тысяч рублей за сдачу крови».

Ранее на пресс-конференции НСН представитель Лиги Пациентоврассказал о состоянии трансплантологии в России.