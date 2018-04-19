Крикалев: окончательные соглашения по окололунной станции будут достигнуты через год-два

"Пока мы на стадии предварительного проектирования, даже предпроектной оценки", — рассказал Крикалев, комментируя замыслы строительства окололунной станции. Этот проект именуется Deep Space Gateway ("Врата в дальний космос").

Мы [россияне] на нынешнем конгрессе [в Колорадо-Спрингс] обратили внимание [зарубежных коллег] на то, что, естественно, работаем по своей лунной программе. Вопрос не в том, что мы присоединяемся или делаем международную программу как самостоятельную. Она должна быть частью нашей программы освоения Луны. И в этой программе будет много составляющих, и Deep Space Gateway — только одна из них", — отметил Крикалев.

"До недавнего времени американцы акцентировали внимание на том, что их главная цель — это Марс. Мы [россияне] уже несколько лет назад определили, что у нас первым шагом в направлении Марса станет Луна. Но теперь все поняли, что независимо от того, собираемся ли мы следующим шагом делать Луну или Марс, часть пути будет общая. И мы предполагаем участие в программе Deep Space Gateway, где будет совместная часть с Европой, Японией, Россией и Америкой", — подчеркнул эксперт.

"Но, естественно, участвуя здесь, мы должны понимать общую картину, как эта программа ложится в нашу [национальную] программу освоения Луны", — заявил Крикалев.

По его словам, «концептуальная часть этой программы, предшествующая техническим деталям, должна быть готова к концу текущего года».

Окончательный облик проекта

На просьбу сообщить, когда могут быть положены на бумагу окончательные договоренности по Deep Space Gateway, Крикалев ответил: «Думаю, что это еще год-два как минимум».

Мы сейчас общались [в Колорадо-Спрингс] с европейскими коллегами. У них ситуация немного более сложная, потому что они должны объединять страны-участницы Европейского космического агентства , учитывать все внутренние интересы. То есть они сами являются частью международной кооперации, но внутри у них своя кооперация, это непростой процесс", — сказал представитель «Роскосмоса».

"Поэтому встреча, на которой могут быть приняты решения уже по изготовлению чего бы то ни было, должна состояться, как я помню, в конце следующего года. До этого будет продолжение оценок, проектирования — бумажная работа, необходимая для реализации любых программ", — уточнил Крикалев.

Российское участие

Он отрицательно ответил на вопрос о том, действительно ли американцы хотят в рамках сотрудничества по проекту создания окололунной станции купить определенную российскую техническую документацию.

"Нет. NASA этого не планирует", — сказал Крикалев. «Сейчас идет разговор о том, как мы собираемся делать эту станцию, обсуждаются технические вопросы, вопросы вложения каждой страны еще даже не определялись. Пока идет разговор технический», — пояснил специалист.

Согласно изложенной им информации, «есть договоренность, которую Роскосмос и NASA подписали в прошлом году на симпозиуме в Аделаиде, где говорится, что мы будем сотрудничать в этом направлении [создания окололунной станции]». «Это протокол о намерениях. И пока даже и не требуется передача какой-то информации по каким-то составным частям [планируемой окололунной станции], потому что эти составные части еще определены», — указал Крикалев.

При этом он подтвердил, что Роскосмос рассматривает возможность изготовления нескольких ключевых узлов станции. «Это возможный вариант. Но это не передача документации и технологий, это примерно так же, как мы строим Международную космическую станцию. Один из возможных вариантов — мы будем участвовать в формировании в том числе и шлюзовым, и стыковочным модулем», — заявил представитель Роскосмоса".

"Мы планируем работать в рамках Deep Space Gateway по тем же принципам, по которым устроена программа МКС, то есть, каждый делает свою часть и каждый отвечает за свою часть. И мы договариваемся, координируемся, смотрим, как сделать так, чтобы все модули станции были стыкуемы, взаимополезны и так далее", — подытожил Крикалев.