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Выручка «Мега Фарм» в I квартале выросла в девять раз — до 2,7 млрд рублей
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Выручка «Мега Фарм» в I квартале выросла в девять раз — до 2,7 млрд рублей 

Rambler News Service 42 минуты назад
Выручка аптечной сети «Мега Фарм» в I квартале 2018 года выросла в девять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,7 млрд рублей против 300 млн рублей годом ранее, сообщила генеральный директор «ФармАпт» Анастасия Игнатова.
«По итогам прошлого года объем выручки «Мега Фарм» составил 4,35 млрд рублей, а уже в I квартале 2018 года он превысил 2,7 млрд рублей. В 2017 году в I квартале выручка составила 300 млн рублей», — сказала она.
«Мы видим очень хорошую динамику: если к концу прошлого года средняя выручка на аптеку составляла 1 млн рублей, то сегодня эта цифра уже превышает 1,2 млн рублей. Большие надежды мы также возлагаем на продажи товаров под собственными торговыми марками: их долю в общей выручке сети планируется довести до 10%», — отметил генеральный директор «Мега Фарм» Андрей Гусев.
«Мега Фарм» — аптечный ритейлер, аптеки которого представлены в 33 регионах России. По итогам 2017 года выручка «Мега Фарм» составила 4,4 млрд рублей, средний чек по сети — 450 рублей, в премиальном сегменте — 1300-1500 рублей. Акционерами «Мега Фарм» являются Marathon Group и компания «ФармАпт», принадлежащая Анастасии Игнатовой.
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