Альфа-Банк пошутил над конкурентами в новом рекламном ролике

В социальной сети Facebook набирает популярность ролик Альфа-Банка , призванный популяризировать карту рассрочки банка под названием #вместоденег.

По сюжету видео молодой человек пытается расплатиться в магазине халвой и совестью (одноименные продукты в виде карт рассрочки есть у Совкомбанка Киви Банка ). Однако продавщица непреклонна. «Совестью, мальчик, в другом месте расплачиваться будешь», — отрезает она. Но благосклонно позволяет расплатиться картой рассрочки от Альфа-Банка.

Продуктовый виджет

За неполные сутки ролик набрал 15 тыс. просмотров. В комментариях под видео на Facebook Альфа-Банк пошутил: «Снято скрытой камерой) Все реально».

В марте 2018 года Альфа-Банк уже рекламировал #вместоденег при участии известного певца, резидента Comedy Club Тимура Родригеза. На текущий момент мартовское видео набрало свыше 7 тыс. просмотров на официальном YouTube-канале Альфа-Банка.