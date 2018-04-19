Ещё
Альфа-Банк пошутил над конкурентами в новом рекламном ролике
Далее:
Читайте также:
Ещё

Альфа-Банк пошутил над конкурентами в новом рекламном ролике 

Банки.ру 1 час назад
В социальной сети Facebook набирает популярность ролик Альфа-Банка, призванный популяризировать карту рассрочки банка под названием #вместоденег.
По сюжету видео молодой человек пытается расплатиться в магазине халвой и совестью (одноименные продукты в виде карт рассрочки есть у Совкомбанка и Киви Банка). Однако продавщица непреклонна. «Совестью, мальчик, в другом месте расплачиваться будешь», — отрезает она. Но благосклонно позволяет расплатиться картой рассрочки от Альфа-Банка.
Продуктовый виджет
За неполные сутки ролик набрал 15 тыс. просмотров. В комментариях под видео на Facebook Альфа-Банк пошутил: «Снято скрытой камерой) Все реально».
В марте 2018 года Альфа-Банк уже рекламировал #вместоденег при участии известного певца, резидента Comedy Club Тимура Родригеза. На текущий момент мартовское видео набрало свыше 7 тыс. просмотров на официальном YouTube-канале Альфа-Банка.
Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru
Банки.ру: последние новости
ЦБ: в Москве и Подмосковье стало меньше поддельных денег Златан Ибрагимович станет лицом Visa в преддверии ЧМ-2018 Сбербанк выпустил рекламный ролик с Алиной Загитовой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз47
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним119
Кержаков назвал самую красивую спортсменку планеты
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»15
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение