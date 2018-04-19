Дмитрий Степаненко поздравил баскетболистов «Буревестника» с победой в Суперлиге-2

19 апреля в Правительстве области принимали игроков и тренеров ярославского баскетбольного клуба «Буревестник», который стал победителем второго дивизиона мужской Суперлиги. Наша команда одержала победу в 22 из 24 проведенных в сезоне 2017 — 2018 годов игр, набрав в общей сложности 46 очков.

— От имени главы региона Дмитрия Миронова позвольте поздравить вас с победой в Суперлиге-2, — сказал, приветствуя собравшихся, председатель Правительства области Дмитрий Степаненко . — Вы заслужили звание первых в упорной и честной борьбе. Для того чтобы показывать столь высокие результаты, считаю, у вас сегодня есть все. В числе спонсоров — известные ярославские предприятия. Напомню, в начале года губернатор подписал соглашение о сотрудничестве между Правительством региона и компанией «Славнефть-ЯНОС» , в рамках которого предусмотрено оказание спонсорской помощи ряду спортивных организаций, в том числе и вашему баскетбольному клубу.

Дмитрий Степаненко отметил быстро растущую популярность этого вида спорта в регионе. По его словам, на сегодняшний день баскетболом в области серьезно увлекаются более 6 тысяч человек. И цифра эта постоянно растет.

Генеральный директор «Буревестника» Александр Церковный подарил Дмитрию Степаненко в качестве сувенира майку клуба с автографами игроков и баскетбольный мяч.

— Победа в Суперлиге-2 — это большое достижение для нас. И могу отметить, что столь высокому результату предшествовала большая и длительная работа, — подчеркнул Александр Церковный. — Причем не только непосредственно членов клуба. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить за поддержку руководство области.