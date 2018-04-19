Дмитрий Степаненко поздравил баскетболистов «Буревестника» с победой в Суперлиге-2 

19 апреля в Правительстве области принимали игроков и тренеров ярославского баскетбольного клуба «Буревестник», который стал победителем второго дивизиона мужской Суперлиги. Наша команда одержала победу в 22 из 24 проведенных в сезоне 2017 — 2018 годов игр, набрав в общей сложности 46 очков.
— От имени главы региона Дмитрия Миронова позвольте поздравить вас с победой в Суперлиге-2, — сказал, приветствуя собравшихся, председатель Правительства области Дмитрий Степаненко. — Вы заслужили звание первых в упорной и честной борьбе. Для того чтобы показывать столь высокие результаты, считаю, у вас сегодня есть все. В числе спонсоров — известные ярославские предприятия. Напомню, в начале года губернатор подписал соглашение о сотрудничестве между Правительством региона и компанией «Славнефть-ЯНОС», в рамках которого предусмотрено оказание спонсорской помощи ряду спортивных организаций, в том числе и вашему баскетбольному клубу.
Дмитрий Степаненко отметил быстро растущую популярность этого вида спорта в регионе. По его словам, на сегодняшний день баскетболом в области серьезно увлекаются более 6 тысяч человек. И цифра эта постоянно растет.
Генеральный директор «Буревестника» Александр Церковный подарил Дмитрию Степаненко в качестве сувенира майку клуба с автографами игроков и баскетбольный мяч.
— Победа в Суперлиге-2 — это большое достижение для нас. И могу отметить, что столь высокому результату предшествовала большая и длительная работа, — подчеркнул Александр Церковный. — Причем не только непосредственно членов клуба. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить за поддержку руководство области.
На встрече также присутствовали заместитель председателя Правительства Максим Авдеев и директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Сергей Панчишный. Участники мероприятия в неформальной обстановке за чашкой чая обсудили планы клуба на будущее. Дмитрий Степаненко выразил надежду, что команда порадует болельщиков не менее выдающимися результатами. Тем более что новый сезон «Буревестник» может начать уже в первом дивизионе российской Суперлиги. Предложение о повышении класса от президента Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко в адрес ярославского клуба уже поступило.