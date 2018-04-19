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Санчес из «Астаны» выиграл 4-й этап веломногодневки «Тур Альп»
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Санчес из «Астаны» выиграл 4-й этап веломногодневки «Тур Альп» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Испанец Луис Леон Санчес, выступающий за «Астану», выиграл четвёртый этап веломногодневки «Тур Альп». Второе место занял новозеландец Джордж Беннетт из LottoNL-Jumbo, а третьим стал его партнёр по команде голландец Кун Бауман.
Велоспорт на шоссе. Европейский тур UCI. «Тур Альп» 4-й этап. Кьюза, Италия — Линц, Австрия, 134,3 км 1. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана») — 3:19.59. 2. Джордж Беннетт (Новая Зеландия, LottoNL-Jumbo) — +0.06. 3. Кун Бауман (Нидерланды, LottoNL-Jumbo) — +0.11… 10. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky).
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