Дайнис Дукурс: Зубков не имеет права руководить федерацией

Тренер и отец знаменитых латвийских скелетонистов Мартинса и Томаса Дукурсов в интервью «Советскому спорту» рассказал о своем непримиримом отношении к допингу, объяснил, почему Александр Зубков должен уйти в отставку и назвал причины неудачного выступления сыновей на Олимпиаде-2018.

«ЭТО, КАК НАЗНАЧИТЬ ПЕДОФИЛА ДИРЕКТОРОМ ДЕТСКОГО ДОМА»

— В июне в Риме пройдет конгресс Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), и будет неправильно, если в нем станет участвовать с правом голоса нынешний руководитель российской федерации бобслея и скелетона Александр Зубков, который дисквалифицирован за нарушение допинговых правил. А он продолжает руководить федерацией. Это то же самое, что назначить педофила директором детского дома, — говорит Дайнис Дукурс

— Вы не слишком категоричны? — Употребление допинга — слишком серьезное прегрешение. Менеджмент трассы в Сигулде теперь будет думать, приглашать ли российских спортсменов на платные тренировки накануне этапа Кубка мира. В Латвии непримиримое отношение к допингу. Мы ничего не имеем против ваших спортсменов, но это ненормально, когда федерацию возглавляет такой человек.

— Но пока нет твердых доказательств употребления Зубковым допинга? — Я внимательно прочитал доклад Макларена. Если человек не признает свои нарушения, это его проблемы. Думаю, такое положение может негативно сказаться на международной федерации. Ее руководители все тянут, никак не решаются твердо обозначить свою позицию, заявить, что они за чистый спорт. Посмотрите, что происходит в биатлоне. Бессеберг (президент IBU. — Прим. ред.) тоже все тянул с решительными мерами, и дождался, что полиция пришла в его офис. Велика вероятность, что IBSF после конгресса в Риме возглавит другой человек. Тогда в федерации пройдут серьезные чистки и могут всплыть различные документы.

— Какие у вас личные отношения с Зубковым? — До появления доклада Макларена отношения были нормальные. Он часто приезжал тренироваться в Сигулду. Но когда я прочитал, что творилось в российском спорте, мне стало обидно, и я перестал общаться с Зубковым. Хочу подчеркнуть, что у меня нет никакого предубеждения в отношении российских спортсменов, специалистов. Наши ребята из Сигулды ездили в Сочи, помогали местным специалистам готовить трассу к первому этапу Кубка мира. Они подружились и до сих пор отлично общаются.

— Но Зубков, как глава федерации, имеет полное право участвовать в конгрессе и голосовать. — Этого мы постараемся не допустить. Мы заранее подготовим документ и направим его руководству IBSF. В нем будет сказано, что мы против участия Зубкова в конгрессе.

— Кто это «мы»? — Представители ведущих федераций — канадцы, американцы, немцы, англичане. Уверен, нас многие поддержат.

«ТРЕТЬЯКОВ ЧИСТ? НО ПОЧЕМУ ЕГО НЕ БЫЛО НА ОЛИМПИАДЕ?»

— Вы сказали, что можете отказать российским спортсменам в платных тренировках. Это называется выстрелом в ногу — потеряете деньги? — Деньги меня не интересуют. Есть кодекс ВАДА и его надо уважать. Но пока такой человек руководит федерацией, наше отношение будет именно таким. Поменяется руководитель, с удовольствием будем с ним работать.

— Кто-то скажет, что у латышской федерации есть личная заинтересованность. Ведь в случае лишения Зубкова золотой медали Сочи, чемпионом станет Оскарс Мелбардис . — Мелбардис как-то сказал, что будет не в большом восторге, если спустя четыре года медаль ему пришлют по почте. Все уже давно пережито, эмоции ушли.

То же самое могу сказать про Мартинса и Томаса. Мы приняли результат Игр в Сочи, у нас было второе и четвертое места. Победил сильнейший. Но потом выяснилось, что победил он не совсем честно.

— Вы имеете в виду Александра Третьякова , но CAS его оправдал, а международная федерация допустила к Кубку мира. — Тогда у меня вопрос: почему его не было на Олимпиаде в Пхенчхане?

— Не пригласил МОК. — Значит, что-то все-таки есть, чего мы пока не знаем.

— На вашем общении с Третьяковым эта история скажется? — Если будет доказано, что часть в докладе Макларена, посвященная Третьякову, не соответствует действительности, не вижу причин, чтобы не общаться. И если Саша приедет в Сигулду на этап Кубка мира, тоже не вижу в этом никаких проблем. У нас нет негатива по отношению к спортсменам, плохо, что действовала такая система.

— В новом сезоне Сочи не включили в календарь Кубка мира. Вам не кажется это странным — условия там идеальные? — Все читали доклад Макларена. Международное сообщество на это среагировало. Нет желания туда ехать. Если чьи-то пробы можно очистить, а в другие что-нибудь подмешать, то потом всю жизнь от этого не отмоешься.

— У нас тут скандал в санном спорте. Павлюченко предъявил серьезные претензии к главному тренеру сборной России Демченко. Слышали об этом? — Я видел кадры, когда человек сыпет на трассу порошок. Писали, что это родственник Демченко. Я много лет знаю Альберта, уважаю его, как великого спортсмена, но если это правда, то это не делает ему чести.

«МАРТИНС НЕ ЗАЯВЛЯЛ О ЗАВЕРШЕНИИ КАРЬЕРЫ»

— Когда МОК лишил золотой медали Игр-2014 Александра Третьякова, ваш младший сын Мартинс сказал: «Лег спать, а проснулся олимпийским чемпионом». А вы что подумали? — Это сказал не Мартинс, а Томас. Мы в Ванкувере были, завтракали, кто-то позвонил Томасу, сообщил. Он и сказал: «Пока спал, мне тут олимпийская бронзовая медаль упала». Что касается реакции Мартинса, никаких празднований не было. Все эмоции давно ушли.

— На Олимпиаде в Пхенчхане главные фавориты в скелетоне остались без медалей. Что произошло? — Мы не были готовы к такому льду на трассе, не подготовили для этого необходимый инвентарь. Для победы надо было все четыре заезда пройти без ошибок. Призеры, включая Никиту Трегубова , проехали очень хорошо, а Мартинс сделал две ошибки в последнем заезде и занял место, которое заслужил — четвертое. Победили сильнейшие — все справедливо.

— Сразу после Олимпиады появилась информация, что Мартинс завершил карьеру, затем — что не завершил. Как на самом деле? — Не знаю, откуда такая информация появилась. Видимо, кто-то забежал впереди паровоза. Мартинс такого не говорил. Мы вернулись домой после Игр в Пхенчхане очень злые на себя. Мартинс и Томас сделали больше ста заездов, мы разобрали все свои ошибки. В новом сезоне намерены дать жесткий бой всем конкурентам. Пока не готов сказать, докатаемся ли мы до следующей Олимпиады. Это будет зависеть от самочувствия ребят.

— Сравнима ли популярность Мартинса в Латвии с популярностью Хельмута Балдериса в советские годы? — Хоккей всегда в Латвии был популярен. Но Мартинс и Томас тоже кое-что сделали для Латвии. Сыновья популярны, на улицах в Риге их узнают — подходят, благодарят. Но меня удивило другое: мы пошли на хоккей в Пхенчхане и ребят узнали корейские болельщики. Окружили, попросили сделать совместное фото.

— Допустим, Мартинс зашел в ресторан в Риге поужинать. Ему могут сказать: «Ужин за счет заведения»? — Про ресторан не знаю, а вот когда ребята начали строить себе дома, несколько фирм, которые этим занимались, узнали, чьи это дома, и сделали хорошие скидки. Даже слишком хорошие.

— Как родина благодарит своих героев? За серебро Олимпиады от государства квартира в Риге или машина полагается? — Такого у нас нет. Существуют премии, которые утверждены давно и их размер не меняется много лет. Но я сейчас не могу назвать точные цифры, просто не помню. Правда, и налоги с этих премий приходится выплачивать большие — до 25 процентов.

ЦИФРА

В Латвии олимпийский чемпион получает премию от государства в размере 142 288 евро, серебряный призер — 85 372, бронзовый — 38 418.

НАША СПРАВКА

Мартинс ДУКУРС

Родился 31 марта 1984 года в Риге.

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр (2010 и 2014), пятикратный чемпион мира, восьмикратный обладатель Кубка мира.

Родился 2 июля 1981 года в Риге.

Бронзовый призер ЧМ-2015, чемпион и многократный призер чемпионатов Европы.