Волейбольный клуб «Владимир» на грани распада

Фото пресс-службы волейбольного клуба «Владимир»

Профессиональный волейбольный клуб «Владимир» едва успел закончить сезон, повторив лучший результат за всю историю команды в чемпионате России (4-е место в финале высшей лиги «Б»), как из стана команды стали поступать очень неприятные известия.

В редакцию «ТВ-МИГ» обратился начальник клуба «Владимир» Андрей Булгаков, который забил тревогу. Он сообщил, что до подачи заявки клубов высшей лиги «Б» на будущий сезон осталось всего 12 дней. До 30 апреля клуб должен подтвердить финансовые гарантии своего участия в чемпионате России сезона 2018-2019 годов. И вот с этим — большие проблемы.

Как мы уже сообщали, в декабре 2017 года учредитель команды «Владимир» — администрация города — предложил снять из городского бюджета выделенные на команду средства в размере 5,2 млн рублей. Некоторые из депутатов горсовета («яблочник» Дмитрий Кушпита и Валерий Пузанов из ЛДПР ) попытались вступиться за волейбольную команду, однако в мэрии убедили народных избранников, что клуб нужно переводить на внебюджетные источники финансирования и генеральный спонсор обязательно будет найден.

На том и успокоились, команда доиграла сезон на остатки сэкономленных в прошлом средств, а вот на ближайшее будущее перспективы клуба не ясны. Сегодня утром состоялась встреча начальника команды Андрей Булгакова с почетным президентом «Владимира», первым заместителем главы администрации города Владимир Гарёвым. Ситуация патовая — генеральный спонсор команды, готовый выделить миллионы, на сегодняшний день так и не найден…

Как нам стало известно из достоверных источников, к поискам спонсора для «Владимира» подключился и глава администрации Собинского района Александр Разов, занимающий на общественных началах пост президента федерации волейбола Владимирской области. К кому только не ходили с протянутой рукой волейбольные функционеры. Обошли все солидные предприятия областного центра, дошли даже до ковровской «Асконы», которая гремит на всю страну, но владелец холдинга Владимир Седов сказал, что у него и в Коврове просителей хватает, в том числе и из числа спортсменов…

В общем, денег у «Владимира» на будущий сезон нет. А ведь когда-то из бюджета города волейболистам выделяли не 5,2 миллиона, а целых 13 миллионов рублей. Ну а для того, чтобы мечтать о повышении в классе и переходе в высшую лигу «А», требуется годовой бюджет в размере около 20 млн рублей.

Но сейчас владимирским волейболистам не до жиру. А ведь есть богатые люди в 33 регионе. Тот же депутат Госдумы Аникеев мог бы заработать на целый год безбедной жизни команды всего за 12 часов, но как известно тем же болельщикам футбольного владимирского «Торпедо», на предложения финансировать спорт высших достижений Григорий Викторович всегда отвечает отказом.

Меж тем, отдельные депутаты горсовета предпринимают попытки спасти команду от распада. Сегодня на заседании комитета по бюджетной и налоговой политики владимирского горсовета депутат Дмитрий Кушпита предложил народным избранникам рассмотреть возможность вернуть в бюджет города отдельную строчку, предусматривающую финансирование волейбольного клуба. Посовещавшись, депутаты решили согласится с предложением председателя комитета Леонида Фоменко и для начала заслушать от президента клуба Владимира Гарёва информацию о поиске спонсоров на ближайшем заседании горсовета, которое состоится 26 апреля.

Теоретически, в будущий четверг на сессии депутаты могут волевым решением спасти владимирский волейбол и вернуть команде отобранные ранее бюджетные средства. Тем более, что по развитию профессионального спорта в командных видах Владимирская область занимает место в седьмом десятке регионов страны! Профессиональные команды у нас есть всего в двух видах спорта — футболе (владимирское «Торпедо») и волейболе. При развале клуба «Владимира» 33 регион опустится в данном рейтинге на самое дно.

Тем обиднее, что наш клуб под руководством талантливого тренера Дениса Гаркушенко (в начале 2000-х он играл в сборной России), второй год подряд показывает лучший результат в истории клуба — 4-е место в высшей лиги «Б». На протяжении 37 лет (с 1981 года) городские власти и спонсоры изыскивали возможность поддержать волейбольную команду, которые в разные годы носила названия «СКА», «Динамо», «СКАТ», «Владимир». Даже в тяжелые 90-е властьимущие не отворачивались от клуба. Неужели самые тяжелые времена застали «Владимир» на пике своих достижений?

Впрочем, надежды у болельщиков (а их на играх «Владимира» всегда набивается полный зал) пока остаются. На спасение клуба у депутатов и чиновников мэрии остается целых 12 дней.