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В парке «Сокольники» в дни ЧМ-2018 установят гигантскую вувузелу для болельщиков
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В парке «Сокольники» в дни ЧМ-2018 установят гигантскую вувузелу для болельщиков 

ТАСС 1 час назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Гигантскую вувузелу установят в московском парке «Сокольники» в дни чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС директор парка Андрей Лапшин.
"К началу чемпионата мы планируем установить на территории арт-объект — гигантскую вувузелу, в которую люди будут дуть, когда наши (российские футболисты — прим. ТАСС) будут забивать голы", — рассказал он, перечисляя мероприятия, подготовленные в парке к мировому состязанию. Помимо этого, продолжил Лапшин, недалеко от главного входа в парк в дни чемпионата будет организована фан-зона для болельщиков.
"В даты проведения ЧМ-2018 у нас также пройдет чемпионат Москвы по дворовому футболу и семейный чемпионат по настольному футболу", — отметил Лапшин.
В свою очередь, директор Парка имени Горького Марина Люльчук на пресс-конференции в ТАСС рассказала, что в дни чемпионата на территории ЦПКиО будут проходить экскурсии на иностранных языках. «Мы планируем сделать скидку на все общественное питание и на услуги пунктов проката для тех, кто будет приходить с билетом болельщика», — сказала она.
А директор парка «Зарядье» Павел Трехлеб сообщил журналистам о проекте «Футбол для дружбы». Он объединит детей-болельщиков, которые смогут познакомиться с ведущими футболистами мира. «Мы проводим серию образовательных мастер-классов и развлекательных программ специально чтобы познакомить детей с ведущими футболистами мира», — отметил Трехлеб.
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