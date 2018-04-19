В парке «Сокольники» в дни ЧМ-2018 установят гигантскую вувузелу для болельщиков

МОСКВА, 19 апреля. / ТАСС /. Гигантскую вувузелу установят в московском парке «Сокольники» в дни чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС директор парка Андрей Лапшин.

"К началу чемпионата мы планируем установить на территории арт-объект — гигантскую вувузелу, в которую люди будут дуть, когда наши (российские футболисты — прим. ТАСС) будут забивать голы", — рассказал он, перечисляя мероприятия, подготовленные в парке к мировому состязанию. Помимо этого, продолжил Лапшин, недалеко от главного входа в парк в дни чемпионата будет организована фан-зона для болельщиков.

"В даты проведения ЧМ-2018 у нас также пройдет чемпионат Москвы по дворовому футболу и семейный чемпионат по настольному футболу", — отметил Лапшин.

В свою очередь, директор Парка имени Горького Марина Люльчук на пресс-конференции в ТАСС рассказала, что в дни чемпионата на территории ЦПКиО будут проходить экскурсии на иностранных языках. «Мы планируем сделать скидку на все общественное питание и на услуги пунктов проката для тех, кто будет приходить с билетом болельщика», — сказала она.