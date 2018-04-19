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В досуговом центре Тимирязевского прошли соревнования по самбо
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В досуговом центре Тимирязевского прошли соревнования по самбо 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Традиционный турнир по самбо ко Дню космонавтики среди юношей 2006–2009 годов рождения прошел в центре развития творчества детей и юношества «Гермес» в Тимирязевском. Турнир собрал 135 участников и 15 коллективов из Москвы и области. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— В личном первенстве победителем среди наших самбистов стал Михаил Маслов. Серебряными призерами турнира стали Павел Скворцов, Гаджимурад Багаммаев, бронзовыми — Андрей Сорокин, Георгий Подольский, Дамир Какушкин, Максим Перцовский, Муртазали Гамзатов, Гаджиомар Абдуллаев, Павел Сыргий, — поделился представитель администрации.
Напомним, центр развития творчества детей и юношества «Гермес» расположен по адресу Линейный проезд, д. 9. (мю)
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