В досуговом центре Тимирязевского прошли соревнования по самбо

Традиционный турнир по самбо ко Дню космонавтики среди юношей 2006–2009 годов рождения прошел в центре развития творчества детей и юношества «Гермес» в Тимирязевском. Турнир собрал 135 участников и 15 коллективов из Москвы и области. Об этом сообщили в администрации учреждения.

— В личном первенстве победителем среди наших самбистов стал Михаил Маслов . Серебряными призерами турнира стали Павел Скворцов, Гаджимурад Багаммаев, бронзовыми — Андрей Сорокин , Георгий Подольский, Дамир Какушкин, Максим Перцовский, Муртазали Гамзатов, Гаджиомар Абдуллаев, Павел Сыргий, — поделился представитель администрации.

Напомним, центр развития творчества детей и юношества «Гермес» расположен по адресу Линейный проезд, д. 9. (мю)