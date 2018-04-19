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Камболов — о закрытии дела: «Даже не знаю, что ФИФА от меня хотела»
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Камболов — о закрытии дела: «Даже не знаю, что ФИФА от меня хотела» 

Спорт-Экспресс 52 минуты назад
Фото: Спорт-Экспресс
Защитники «Рубина» Руслан Камболов, в отношении которого ФИФА сегодня закрыла дело по поводу возможного употребления допинга в 2015 году, поделился своими эмоциями. По его словам, он даже не вникал в суть дела.
Камболов признан невиновным в употреблении допинга. Фото
Михаил Прокопец мне сообщил приятную новость о том, что дело в отношении меня закрыли, — сказал Камболов — В последнее время испытывал определенное напряжение. Не хотелось, чтобы вся эта ситуация повлияла на мою карьеру. Но ФИФА прислала письмо, что дело закрыто. Выражаю благодарность РФС, своим юристам и врачу Эдуарду Безуглову. Они мне помогли.
— Почему ФИФА завела на вас дело?
— Да я даже не вникал в суть. Чем больше об этом думаешь, тем хуже. Старался концентрироваться на работе. Мои юристы занимались моим делом. Слава богу, все получилось. Даже не знаю, что ФИФА от меня хотела. Самое главное — все разрешилось в мою пользу.
— Допускаете, что ваше дело имело политический подтекст?
— Я не хочу все это мешать с политикой. Не мое это дело. Мне в первую очередь надо тренироваться и играть. А в политику я не лезу.
— Были опасения, что вас дисквалифицируют?
— Ну я же смотрю и читаю новости. Российских спортсменов из других видов спорта дисквалифицируют. И на тебя какие-то стрелки переводятся… Естественно, начинаешь думать. Ты ни в чем не виноват, а можешь пострадать и оказаться нигде. Согласитесь, не очень хорошо. Хотя я был уверен в себе и в своих юристах, в РФС. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
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