Глава ТПП считает, что ЧМ-2018 поможет изменить представление иностранцев о России

"Если мы выиграем чемпионат, это точно будет способствовать [инвестиционной привлекательности регионов], — сказал Сергей Катырин. — Но в любом случае это возможность познакомиться со страной, с нашими людьми. Те, кто побывал на Олимпиаде в Сочи, они увидели российских людей, Россию, увидели, что здесь живут доброжелательные люди, есть инфраструктура для жизни, прекрасно все налажено".

По его словам, на чемпионат мира по футболу привлечет в страну огромное количество иностранных туристов, которые изменят свой взгляд на Россию после ее посещения.

"Приедут те, кто здесь по большей части никогда не был, и уедут, уверен, с другим впечатлением о нас", — отметил Сергей Катырин.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.