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Глава ТПП считает, что ЧМ-2018 поможет изменить представление иностранцев о России
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Глава ТПП считает, что ЧМ-2018 поможет изменить представление иностранцев о России 

ТАСС 1 час назад
ЯЛТА, 19 апреля. /ТАСС/. Проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в России даст возможность изменить представление иностранцев о России. Такое мнение ТАСС высказал в четверг президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин в кулуарах Ялтинского международного экономического форума.
"Если мы выиграем чемпионат, это точно будет способствовать [инвестиционной привлекательности регионов], — сказал Сергей Катырин. — Но в любом случае это возможность познакомиться со страной, с нашими людьми. Те, кто побывал на Олимпиаде в Сочи, они увидели российских людей, Россию, увидели, что здесь живут доброжелательные люди, есть инфраструктура для жизни, прекрасно все налажено".
По его словам, на чемпионат мира по футболу привлечет в страну огромное количество иностранных туристов, которые изменят свой взгляд на Россию после ее посещения.
"Приедут те, кто здесь по большей части никогда не был, и уедут, уверен, с другим впечатлением о нас", — отметил Сергей Катырин.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
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