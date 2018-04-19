В Калининградской области прошли состязания служебных собак

В посёлке Мушкино Багратионовского района состоялись шестые международные состязания служебных собак. Вместе со своими кинологами три команды четвероногих из Калининграда, Карелии и Польши соревновались в скоростном обнаружении контрабанды в багаже и на транспорте.

По команде рефери участники чемпионата служебных собак срываются с места. Четвероногим предстоит найти табак и наркотики в багаже условных нарушителей. Задачу друзьям человека усложняют организаторы, вместо настоящих запрещенных веществ в закладках используют имитаторы вещества, повторяющие запах контрабанды.

Чтобы научить собак в полной мере использовать свое обоняние, кинологам приходиться демонстрировать настоящие чудеса терпения и дрессуры. Готовить друзей человека к серьезной работе они начинают еще в двухмесячном возрасте. За счёт регулярных тренировок обученные четвероногие могут запомнить до нескольких десятков запахов.

В первую очередь, таких собак применяют при досмотрах на пограничных пунктах, аэропортах и вокзалах. Среди главных претендентов на титул очередного чемпиона лабрадор из Карелии Лора: лишь за последний месяц с ее помощью удалось изъять более 30 блоков контрабандных сигарет. Среди фаворитов состязания и польская овчарка Чира под руководством кинолога Яна ей удалось покорить пьедестал в позапрошлом году.

Ян Гола, кинолог палаты фискальной администрации Ольштына:

— Это хорошо, что мы можем встретиться и поговорить о нашей работе. Как она выглядит в России, как в Польше. Я работаю на Безледах, но никогда не видел, как работают российские пограничники. Это очень хороший опыт для меня.

По словам кинологов, секрет эффективной работы кроется в постоянном воспитании. Лучше всего для отработки командных действий подходят совместные игры: им специалисты уделяют как минимум несколько дней в неделю. За 8 лет совместной службы калининградка Наталья Анисимова и овчарка Берк научились понимать друг друга буквально с «полулая».

Наталья Анисимова, главный таможенный инспектор региональной кинологической службы:

— Такой вот момент: в лесу какую-нибудь палку я смотрю, я мысленно думаю «вот эту возьму». Он подбирает именно ту, на которую я посмотрела. Есть такой термин «читать собаку». Вот и они нас читают, причем не хуже.

По итогам шестого слета самую слаженную работу в поиске контрабандного табака показала команда из польского Ольштына. А в обнаружении наркотиков равных не нашлось таможенникам из России. В очередной раз участники чемпионата встретятся ровно через год: его кинологи намерены провести в усиленных тренировках.