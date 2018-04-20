Вся жизнь как суперсерия: легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов отмечает юбилей 

Прославленный второй номер знаменитой красной машины, за свою головокружительную карьеру завоевал все высшие хоккейные титулы.
Сегодня отмечает 60-летний юбилей легенда мирового хоккея Вячеслав Фетисов.
Фетисов большую часть спортивной карьеры, которая длилась с 1976 по 1998 год, играл на позиции защитника в клубах ЦСКА, «Нью-Джерси Девилз» и «Детройт Ред Уингз». Прославленный второй номер знаменитой красной машины, за свою головокружительную карьеру завоевал все высшие хоккейные титулы: дважды становился олимпийским чемпионом, семь раз был чемпионом планеты и дважды обладателем Кубка Стэнли.
Феноменальный защитник и сейчас по-прежнему в отличной форме: он депутат Государственной думы, тренер и телеведущий, на телеканале «Звезда» выходит ток-шоу, которое носит название «Фетисов».