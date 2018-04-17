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Роскомнадзор потребовал удалить Telegram из магазинов Apple и Google «в максимально короткие сроки»
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Роскомнадзор потребовал удалить Telegram из магазинов Apple и Google «в максимально короткие сроки» 

Rambler News Service 17 апреля 2018
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Требование об удалении приложения Telegram из магазинов AppStore и Google Play Роскомнадзор сопроводил уточнением «в максимально короткие сроки», сообщили RNS в пресс-службе Роскомнадзора. Соответствующее письмо регулятор направил Google и Apple в понедельник 16 апреля, уточнил представитель Роскомнадзора.
«Роскомнадзор направил в понедельник Apple и Google требование о прекращении доступа на территории России к приложению Telegram в магазинах приложений. Роскомнадзор требует прекратить распространение данного приложения «в максимально короткие сроки»», — сообщили RNS в пресс-службе Роскомнадзора.
Представители Google и Apple на момент публикации материала не ответили на запросы RNS.
В пятницу 13 апреля Таганский районный суд Москвы постановил заблокировать Telegram на территории России по иску Роскомнадзора, поскольку мессенджер не предоставил ФСБ ключи дешифровки сообщении пользователей.
В понедельник 16 апреля Роскомнадзор уведомил операторов о необходимости ограничения доступа к Telegram на территории России. У часЧасть пользователей также сохранили доступ к приложению напрямую, без использования каких-либо сервисов, а также при помощи VPN и прокси-сервисов. В пресс-службе Роскомнадзора пообещали блокировать все VPN и прокси-сервисы, которые будут позволять обходить блокировку Telegram.
Также глава Роскомнадзора Александр Жаров [сообщал] (https://rns.online/it-and-media/Glava-Roskomnadzora-rasskazal-o-blokirovke-IP-adresov-Amazon-iz-za-Telegram-2018-04-16/) «Ведомостям», что регулятор заблокировал свыше 9 тысяч адресов Amazon для прекращения доступа к Telegram в России. По его словам, мессенджер сначала использовал около 9 тыс. собственных IP-адресов, которые служба заблокировала. После этого Telegram перешел на подсети Amazon, в результате чего около 600 тыс. адресов также были заблокированы.
О проблемах в работе из-за блокировки доменов Amazon вечером 16 апреля среди прочих [сообщил] (https://rns.online/internet/Viber-soobschil-o-sboe-v-rabote-v-Rossii-iz-za-blokirovki-domenov-Amazon-2018-04-16/) и другой мессенджер, Viber.
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