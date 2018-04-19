На «Матч ТВ» появится программа о городах-хозяевах матчей ЧМ-2018

Российский федеральный телеканал «Матч ТВ» запускает проект «Вэлкам ту Раша», посвященный подготовке российских городов к ЧМ-2018.

Задача новой программы — познакомить зрителей с теми людьми, которые будут принимать, размещать, кормить, перевозить и развлекать армию футбольных болельщиков и туристов со всего мира. Ведущими программы станут футбольный комментатор Роман Нагучев и телеведущая Юлия Коваль. В первом выпуске они познакомят болельщиков с особенностями Калининграда.

Премьера состоится на телеканале «Матч ТВ» в воскресенье 22 апреля в 13:20 по московскому времени.