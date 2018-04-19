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На «Матч ТВ» появится программа о городах-хозяевах матчей ЧМ-2018
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На «Матч ТВ» появится программа о городах-хозяевах матчей ЧМ-2018 

SPORT24.ru 1 час назад
Российский федеральный телеканал «Матч ТВ» запускает проект «Вэлкам ту Раша», посвященный подготовке российских городов к ЧМ-2018.
Задача новой программы — познакомить зрителей с теми людьми, которые будут принимать, размещать, кормить, перевозить и развлекать армию футбольных болельщиков и туристов со всего мира. Ведущими программы станут футбольный комментатор Роман Нагучев и телеведущая Юлия Коваль. В первом выпуске они познакомят болельщиков с особенностями Калининграда.
Премьера состоится на телеканале «Матч ТВ» в воскресенье 22 апреля в 13:20 по московскому времени.
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