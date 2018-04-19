Ещё
Гребцы Фили-Давыдкова взяли 5 медалей в Ростове-на-Дону
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гребцы Фили-Давыдкова взяли 5 медалей в Ростове-на-Дону 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
В солнечном Ростове-на-Дону завершились соревнования «На призы олимпийских чемпионов Н. Н. Спинева и С. А. Федоровцева» среди участников до 19 лет. На первых в этом сезоне Всероссийских стартах воспитанники Училища олимпийского резерва №2 в Фили-Давыдково завоевали пять наград. По итогам чемпионата молодёжь Западного округа попала в состав сборной страны и представит Россию на Первенстве Европы.
Екатерина Панкова и Вероника Кащеева заняли первое место в составе женской восьмёрки. Кроме того, девушки стали третьими в двойке без рулевого. Их коллеги Лилиана Пушкарева и Виктория Арсентьева взяли золото в заплыве четвёрок. Коллектив юношей: Андрей Юрко, Евгений Подтеребков, Мурад Садыхов и Владислав Коротич — принёс в копилку московской команды бронзу, а Мария Савина в четвёрке выиграла серебро.
Поздравляем столичных гребцов с результативным выступлением и желаем ребятам успехов на будущих международных соревнованиях!
На Западе Москвы: последние новости
21 апреля в Музее Победы состоится Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» 17 апреля редакция газеты «На западе Москвы» проводит прямую линию с адвокатом Леонидом Ольшанским В Воскресной школе храма Архангела Михаила в Тропареве прошли пасхальные концерты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз85
Россияне уничтожили французов на ЧМ16
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним121
Футболистки пообещали фанатам эротическую фотосессию4
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»15
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение