Гребцы Фили-Давыдкова взяли 5 медалей в Ростове-на-Дону

В солнечном Ростове-на-Дону завершились соревнования «На призы олимпийских чемпионов Н. Н. Спинева и С. А. Федоровцева» среди участников до 19 лет. На первых в этом сезоне Всероссийских стартах воспитанники Училища олимпийского резерва №2 в Фили-Давыдково завоевали пять наград. По итогам чемпионата молодёжь Западного округа попала в состав сборной страны и представит Россию на Первенстве Европы.

Екатерина Панкова и Вероника Кащеева заняли первое место в составе женской восьмёрки. Кроме того, девушки стали третьими в двойке без рулевого. Их коллеги Лилиана Пушкарева и Виктория Арсентьева взяли золото в заплыве четвёрок. Коллектив юношей: Андрей Юрко, Евгений Подтеребков, Мурад Садыхов и Владислав Коротич — принёс в копилку московской команды бронзу, а Мария Савина в четвёрке выиграла серебро.

Поздравляем столичных гребцов с результативным выступлением и желаем ребятам успехов на будущих международных соревнованиях!