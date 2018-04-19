В Самаре прошел отборочный этап Международного чемпионата CASE-IN

10 дней на решение задания и только 6 минут на защиту. В Самаре прошел отборочный этап Международного инженерного чемпионата CASE-IN. Состязания командные. Все кейсы посвящены реальным производственным проблемам и разработаны по материалам отраслевых предприятий.

В актовом зале СамГТУ собрались будущие инженеры-нефтяники. Все они — участники Международного чемпионата CASE-IN. За 10 дней они должны были решить задания, связанные с разработкой различных месторождений, расположенных в Арктике. А это значит, что помимо выполнения сложных расчетов, им нужно было учесть и суровый климат. Впереди — презентация проектов. Эта команда в своих силах уверена: к решению кейса подошла нестандартно. «Обычно на морских месторождениях ставят платформу, а мы решили (если говоря коротко и простым языком) поставить судно, из которого спускаются змеевики с азотом, мы намораживаем искусственный айсберг очень большого размера и получается гибкая система, мы можем и бурить с этого судна, и хранение организовать в нем», — рассказала участница отборочного этапа Кристина Костюченко.

По словам еще одного участника Дмитрия Лихошерстова, самое главное — решение более экологичное и менее затратное, чем ставить платформу.

В этом году стратегическим партнером чемпионата выступила "Роснефть" . По материалам компании был разработан инженерный кейс по направлению «Нефтегазовое дело». Всего 6 минут на выступление: за несоблюдение регламента — минус балл. Условия жесткие. Выступления оценивает компетентное жюри — это сотрудники ведущих компаний страны. Среди них и представители «Самаранефтегаза». «Возможность для будущих специалистов, для студентов, практически выпускников вуза — во-первых, закрепить свои теоретические знания, конечно, в том числе это и возможность для всех присутствующих работодателей отобрать и выбрать для себя наиболее способных студентов для дальнейшего трудоустройства», — пояснил заместитель начальника управления добычи АО «Самаранефтегаз» Вадим Хафизов

По итогам были отобраны четыре команды. В конце мая они отправятся на финал чемпионата в Москву.