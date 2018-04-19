Посчитали состояние долларовых миллиардеров и передали «Медведя» Шойгу 

В вечернем дайджесте «Казанский репортер» рассказывает о событиях города и республики по итогам четверга, 19 апреля. Кошельки и миллиардеры День начался с обсуждения юбилейного — 15-го рейтинга Forbes, где собраны самые успешные бизнесмены России. Четверка татарстанских долларовых миллиардеров остается неизменной. В рейтинге отмечены братья Шаймиева — Айрат и Радик, Рустем Сультеев и Альберт Шигабутдинов. Интересно, что улучшить позиции удалось лишь Шаймиевым — они поднялись на одну строчку в рейтинге. Состояние татарстанских участников оценивается в суммы от $1,1 до $1,2 миллиардов. Для сравнения, самый богатый бизнесмен России по версии Forbes — Владимир Лисин, показал в 2018 году состояние в размере $19,1 миллиарда. Споры и Казанский кремль Противники строительства мусоросжигательного завода (МСЗ) в республике снова на первых полосах. Часть из них отказываются выезжать в зарубежный тур для осмотра уже построенных заводов, о чем сообщила официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова. Впрочем, дискуссия все равно продолжается. Инвестор МСЗ намерен составить график встреч с экоактивистами. В ходе сегодняшнего брифинга Галимова остановилась и на споре родителей казанской школьницы, бойкотировавшей уроки родного языка — в данном случае, на дополнительных занятиях занимались русским языком. Родители девочки заявили, что лишились работы из-за спора с властями Татарстана. Лилия Галимова опровергла информацию, заявив, что уволились они раньше, чем завязался конфликт. В беседе с «Казанским репортером» папа школьницы назвал сказанное Галимовой ложью. Словом, договориться, пока, не удается. Медведи и Шойгу ПАО «Туполев» передал Министерству обороны России самолет Ту-95МС с модернизированной силовой установкой. Обновленная машина полностью готова к испытаниям. По плану улучшенная силовая установка должна увеличить полезную нагрузку машины. В конечном счете, выросла дальность полета ракетоносца, улучшились взлетные характеристики. Впрочем, окончательные выводы о достижении поставленных задач можно будет сделать по итогам испытаний. «Казанский репортер» выяснил, как именно улучшали машину последние годы и что из этого вышло. Заборы и заботы Протоку Булак в Казани отгородили двойной линией заборов. Если раньше витая ограда не давала свалиться в воду, то теперь появилось и заграждение вдоль дороги. «Казанский репортер» запечатлел довольно неоднозначное решение городских властей. Тем временем, спасатели ГУ МЧС по РТ заявили об угрозе подтопления села в Рыбно-Слободском районе республики. Близ Кугарчино возник риск разрушения плотины. На время укрепительных работ был закрыт участок автомобильной дороги «М7-Волга-Кутлу Букаш-Рыбная Слобода»-Верхний Тимерлек. Закончим на приятной ноте. Указом президента РТ установлены даты празднования Сабантуя. В Казани и Набережных Челнах праздник отметят 21 июня. А районных центрах и селах Татарстана — 16 и 17 июля.