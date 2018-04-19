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«Бёрнли» — «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Бёрнли» — «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В 34-м туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Бёрнли» и «Челси».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Бёрнли
Челси
Поуп Ник • Лоутон МэттьюЛонг Кевин • Тарковски Джеймс • Уорд СтивенЛеннон Аарон • Корк Джек • Вествуд ЭшлиГудмундссон ЙоханнВуд КрисБарнс Эшли
Запасные: Бардсли Филипп • Марни ДинВоукс СэмХитон Том • Тэйлор Чарли • Уэллс Наки • Хендрик Джефф
Куртуа Тибо • Аспиликуэта Сесар • Кэхилл ГариРюдигер АнтониоМозес Виктор • Бакайоко Тьемуа • Канте Н'Голо • Эмерсон Палмиери • Педро Родригес • Мората Альваро • Жиру Оливье
Запасные: Фабрегас Сеск • Виллиан Боргес • Азар Эден • Баркли Росс • Кабальеро Вилли • Дзаппакоста Давиде • Кристенсен Андреас
19 апреля. Стадион «Терф Мур» (Бёрнли).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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