В 34-м туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Бёрнли» и «Челси».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Бёрнли
Челси
Поуп Ник • Лоутон Мэттью • Лонг Кевин • Тарковски Джеймс • Уорд Стивен • Леннон Аарон • Корк Джек • Вествуд Эшли • Гудмундссон Йоханн • Вуд Крис • Барнс Эшли
Запасные: Бардсли Филипп • Марни Дин • Воукс Сэм • Хитон Том • Тэйлор Чарли • Уэллс Наки • Хендрик Джефф
Куртуа Тибо • Аспиликуэта Сесар • Кэхилл Гари • Рюдигер Антонио • Мозес Виктор • Бакайоко Тьемуа • Канте Н'Голо • Эмерсон Палмиери • Педро Родригес • Мората Альваро • Жиру Оливье
Запасные: Фабрегас Сеск • Виллиан Боргес • Азар Эден • Баркли Росс • Кабальеро Вилли • Дзаппакоста Давиде • Кристенсен Андреас
19 апреля. Стадион «Терф Мур» (Бёрнли).
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