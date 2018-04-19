Йорк дал совет «Манчестер Юнайтед» насчет Погба

"Я думаю, что Погба не должен уходить из «Манчестер Юнайтед». В такой команде, как «МЮ» ты словно попадаешь под микроскоп. Если он дал хоть небольшую слабину, то всегда будут критики твоей игры. Это неотъемлемая часть футбола.

Поль все еще продолжает прогрессировать. Когда-то он поймет, что играть нужно не только в те моменты, когда этого хочешь. Погба — шоумен и отличный парень. Эти качества олицетворяют его личность и ему нравится выражать себя", — приводит слова Йорка talkSPORT.