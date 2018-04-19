«Жирона» одолела «Алавес» во взрывной концовке матча 

В чемпионате Испании сыгран ещё один матч 33-го тура.
"Алавес" принимал «Жирону», стороны спокойно доигрывали матч при счете 0:1, как вдруг последние 10 минут получились искрометными. Команды обменялись голами в этот отрезок, а также получили сразу 9 жёлтых карточек, причем большую часть уже перед финальным свистком — 1:2.
"Жирона" вышла на восьмое место, ее соперник — 15-й.
Протокол игры
Алавес
Жирона
59' Гарсия Алеш (0:1)
86' Стуани Кристиан (0:2)
(1:2) Пина Томас 90'
Пачеко Фернандо • Martin Aguirregabiria 74' (Мубарак Вакасо (74' 89') • Лагуардия Виктор • Эли Родриго 83' • Дуарте Рубен • Ибай Гомес • Торрес Даниэль 62' (Ману Гарсия (62' 90') • Пина Томас • Бурги Хорхе 46' (Собрино Рубен (46') • Мунир Эль-Хаддади • Гвидетти Джон 90'
Запасные: Перес Эрнан • Алексис Дельгадо • Сивера Антонио • Марипан Гильермо
Буну Яссин 80' • Маффео Пабло 89' • Хуанпе Хуан 90' • Алькала Педро 90' • Муньеса Марк • Адай Бенитес • Тимор Давид 90' • Гарсия Борха I • Гарсия Алеш 79' (Понс Пере (79') • Лосано Энтони 57' (Порту Кристиан (57') • Олунга Майкл 67' (Стуани Кристиан (67')
Запасные: Ираисос Горка • Бернардо Эспиноса • Мохика Хоан • Соарес Дуглас
19 апреля. Стадион «Мендисорроса».