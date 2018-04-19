«Жирона» одолела «Алавес» во взрывной концовке матча

В чемпионате Испании сыгран ещё один матч 33-го тура.

"Алавес" принимал «Жирону», стороны спокойно доигрывали матч при счете 0:1, как вдруг последние 10 минут получились искрометными. Команды обменялись голами в этот отрезок, а также получили сразу 9 жёлтых карточек, причем большую часть уже перед финальным свистком — 1:2.

"Жирона" вышла на восьмое место, ее соперник — 15-й.

Протокол игры

Алавес

Жирона

59' Гарсия Алеш (0:1)

Запасные: Перес Эрнан • Алексис Дельгадо • Сивера Антонио • Марипан Гильермо

Запасные: Ираисос Горка • Бернардо Эспиноса • Мохика Хоан • Соарес Дуглас

19 апреля. Стадион «Мендисорроса».