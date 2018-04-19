Никита Сошников: «Вызова в сборную России ждал до последнего»

Нападающий сборной России Никита Сошников после матча Евротура против Швеции (1:2) отметил, что главной проблемой команды стала несыгранность.

— В чем была главная проблема сборной?

— Несыгранность. Немножко друг друга не понимаем.

— Вызов в сборную был неожиданностью?

— Не сказал бы. Ждал до последнего, держал себя в форме.

— Сильно влияет разница в силовой игре в Европе и в Северной Америке?

— Здесь площадка больше, надо бежать дольше за игроком, чтобы его ударить. А по поводу правил — всегда играю чисто, никого не толкаю в спину.

— В какой-то момент на льду начались конфликты. С чем связано, нервы?

— Да нет, я английский выучил, мог пару слов сказать. А так — не было конфликтов никаких.

— То есть вы уже отвечаете им на английском?

— Задаю вопросы.

— Как вам новый тренерский штаб?

— На лавке полное спокойствие.

— Довольны игровым временем?