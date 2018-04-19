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Никита Сошников: «Вызова в сборную России ждал до последнего»
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Никита Сошников: «Вызова в сборную России ждал до последнего» 

Спорт-Экспресс 57 минут назад
Нападающий сборной России Никита Сошников после матча Евротура против Швеции (1:2) отметил, что главной проблемой команды стала несыгранность.
— В чем была главная проблема сборной?
— Несыгранность. Немножко друг друга не понимаем.
— Вызов в сборную был неожиданностью?
— Не сказал бы. Ждал до последнего, держал себя в форме.
— Сильно влияет разница в силовой игре в Европе и в Северной Америке?
— Здесь площадка больше, надо бежать дольше за игроком, чтобы его ударить. А по поводу правил — всегда играю чисто, никого не толкаю в спину.
— В какой-то момент на льду начались конфликты. С чем связано, нервы?
— Да нет, я английский выучил, мог пару слов сказать. А так — не было конфликтов никаких.
— То есть вы уже отвечаете им на английском?
— Задаю вопросы.
— Как вам новый тренерский штаб?
— На лавке полное спокойствие.
— Довольны игровым временем?
— Конечно. В «Сент-Луисе» я последние десять матчей играл в четвертом звене. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
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