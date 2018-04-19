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Орлов: селекционеры «Спартака» просчитались с вратарём
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Орлов: селекционеры «Спартака» просчитались с вратарём 

Чемпионат.com 54 минуты назад
Телекомментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что проблемы в игре «Спартака» могут быть связаны с просчётами селекционеров клуба.
«Вчера игроки «Тосно» сотворил чудо. Они не уступили «Спартаку», в самом конце отыгрались. Вагиз Галиулин забил прекрасный гол, а затем Юрченко в серии послематчевых пенальти отбил два удара. Давид — очень хороший вратарь. И вот я смотрел — Ребров в «Спартаке», Селихов… Юрченко-то на порядок выше. То есть селекционеры «Спартака» с вратарём просчитались.
Глушаков — это олицетворение «Спартака» и в хорошем, и в плохом смысле. Видно, что он зажигающий парень на футбольном поле, но мастерства не хватает. Ну что же он вышел один на один и не забил? Бывает. Но на пенальти уж сосредоточься, а вратарь его переигрывает. То есть Глушаков, который должен был стать героем матча, в итоге стал антигероем.
В «Спартаке» есть очень сильные позиции — это нападающие, Фернандо. В обороне травмировался Джикия, но должна быть замена. Специально же приобретаются 22 игрока. Это просчёты селекционной группы. Не хватило «Спартаку» подбора игроков, и это основная причина поражения», — сказал Орлов в передаче «ГСО Live».
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