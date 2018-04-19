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«Аякс» разгромил «ВВВ-Венло»
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«Аякс» разгромил «ВВВ-Венло» 

Чемпионат.com 54 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
«Аякс» в матче 32-го тура голландской Эредивизии победил «ВВВ-Венло». Встреча прошла в Амстердаме на стадионе «Амстердам Арена» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
Первый мяч забил нападающий гостей Ральф Сёнтьенс на 43-й минуте. До перерыва форвард «Аякса» Давид Нерес вывел свою команду вперёд, оформив дубль. На 59-й минуте гол забил нападающий Клас-Ян Хунтелар. Точку в матче поставил полузащитник Хаким Зиеш.
«Аякс», набрав 73 очка, занимает второе место в турнирной таблице первенства Нидерландов, «ВВВ-Венло» (34) — на 12-й строчке.
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