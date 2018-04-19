«Аякс» разгромил «ВВВ-Венло»

«Аякс» в матче 32-го тура голландской Эредивизии победил «ВВВ-Венло». Встреча прошла в Амстердаме на стадионе «Амстердам Арена» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

«Аякс», набрав 73 очка, занимает второе место в турнирной таблице первенства Нидерландов, «ВВВ-Венло» (34) — на 12-й строчке.