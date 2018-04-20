Ещё
Орлов: «Юрченко ведь на порядок выше Реброва и Селихова»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Орлов: «Юрченко ведь на порядок выше Реброва и Селихова» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Телекомментатор Геннадий Орлов пожурил Дениса Глушакова, вратарей и селекционеров "Спартака" после кубкового поражения по пенальти в матче с «Тосно».
— В среду игроки «Тосно» сотворили чудо. Они не уступили «Спартаку», в самом конце отыгрались. Вагиз Галиулин забил прекрасный гол, а затем Юрченко в серии послематчевых пенальти отбил два удара. Давид — очень хороший вратарь. И вот я смотрел — Ребров в «Спартаке», Селихов… Юрченко ведь на порядок выше. То есть селекционеры «Спартака» с вратарем просчитались.
Глушаков — это олицетворение «Спартака» и в хорошем, и в плохом смысле. Видно, что он зажигающий парень на футбольном поле, но мастерства не хватает. Ну что же он вышел один на один и не забил? Бывает. Но на пенальти уж сосредоточься, а вратарь его переигрывает. То есть Глушаков, который должен был стать героем матча, в итоге стал антигероем.
В «Спартаке» есть очень сильные позиции — это нападающие, Фернандо. В обороне травмировался Джикия, но должна быть замена. Специально же приобретаются 22 игрока. Это просчеты селекционной группы. Не хватило «Спартаку» подбора игроков, и это основная причина поражения.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Парфёнов: "Ехали в Москву с верой, что способны пройти "Спартак" Салах: "Первый матч против "Ромы" будет весьма эмоциональным" "Бетис" дожал "Лас-Пальмас", "Леванте" отправил "Малагу" в Сегунду
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз126
Сборная России проиграла Швеции16
Россияне уничтожили французов на ЧМ22
Фанаты разбили голову тренеру «Бешикташа»1
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним122
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение