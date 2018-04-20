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«Аякс» разгромил «ВВВ-Венло», несмотря на неудачный первый тайм
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«Аякс» разгромил «ВВВ-Венло», несмотря на неудачный первый тайм 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Матчем «Аякс» — «ВВВ-Венло» закрылась программа матчей 32-го тура чемпионата Голландии. Амстердамцы вяловато провели первый тайм, не реализовав пенальти на девятой минуте. Однако пропущенный гол «в раздевалку» все изменил. Еще до свистка на перерыв на 45-й минуте дублем отличился Давид Нерес, а во второй части игры «Аякс» забил еще дважды — 4:1.
Таким образом, «Аякс» нарастил отрыв от идущего третьим «АЗ Алкмаара» до пяти очков за два тура до завершения сезона.
Протокол игры
ВВВ-Венло
43' Ralf Seuntjens (0:1)
(1:1) Нерес Давид 45'
(2:1) Нерес Давид 45'
(3:1) Хунтелаар Клаас-Ян 59'
(4:1) Зиеш Хаким 79'
Онана Андре • Вельтман Йоел 39' (Ниссен Расмус (39') • Де Лихт Маттайс • Вебер Максимилиан • Зиеш Хаким • Шоне Лассе • Ван де Бек Донни • Noussair Mazraoui • Нерес Давид • Хунтелаар Клаас-Ян 68' (Дольберг Каспер (68') • Клюйверт Джастин
Запасные: Лампру Костантинос • Де Вит Дани • Luis Orejuela • Кассьерра Матео • Azor Matusiwa
Уннерсталл Ларс • Tristan Dekker • Jerold Promes 70' (Evren Korkmaz (70') • Nils Roeseler • Лябиль Леруа • Moreno Rutten • Danny Post 12' (Roel Janssen (12') • Ван Брюген Дамиан • Vito van Crooy • Ralf Seuntjens • Torino Hunte
Запасные: Кастелен Ромео • Delano van Crooy • Lugman Bezzat • Bram Verbong
19 апреля. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
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