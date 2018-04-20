«Аякс» разгромил «ВВВ-Венло», несмотря на неудачный первый тайм

Матчем «Аякс» — «ВВВ-Венло» закрылась программа матчей 32-го тура чемпионата Голландии. Амстердамцы вяловато провели первый тайм, не реализовав пенальти на девятой минуте. Однако пропущенный гол «в раздевалку» все изменил. Еще до свистка на перерыв на 45-й минуте дублем отличился Давид Нерес , а во второй части игры «Аякс» забил еще дважды — 4:1.

Таким образом, «Аякс» нарастил отрыв от идущего третьим «АЗ Алкмаара» до пяти очков за два тура до завершения сезона.

Протокол игры

ВВВ-Венло

43' Ralf Seuntjens (0:1)

(1:1) Нерес Давид 45'

(2:1) Нерес Давид 45'

(3:1) Хунтелаар Клаас-Ян 59'

Запасные: Лампру Костантинос • Де Вит Дани • Luis Orejuela • Кассьерра Матео • Azor Matusiwa

Уннерсталл Ларс • Tristan Dekker • Jerold Promes 70' (Evren Korkmaz (70') • Nils Roeseler • Лябиль Леруа • Moreno Rutten • Danny Post 12' (Roel Janssen (12') • Ван Брюген Дамиан • Vito van Crooy • Ralf Seuntjens • Torino Hunte