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Хоккеист Сошников назвал основной проблемой сборной России отсутствие сыгранности
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Хоккеист Сошников назвал основной проблемой сборной России отсутствие сыгранности 

ТАСС 1 час назад
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 апреля. /ТАСС/. Главной проблемой сборной России по хоккею является отсутствие должного взаимопонимания, что сказалось на результате команды в первом матче чешского этапа Еврохоккейтура. Такое мнение журналистам высказал нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» Никита Сошников.
Россияне в четверг в вынесенном матче Евротура в Ярославле уступили шведам (1:2).
"В первом периоде пришлось привыкать после приезда, но потом уже было немного легче входить в игру, получилась пара хороших смен. Главная проблема — несыгранность, немножко друг друга не понимаем, нужно больше разговаривать на льду", — сказал Сошников.
По словам игрока, для него вызов в сборную не стал неожиданностью. «Я ждал до последнего, старался держать себя в форме. Хорошо, тренеры дали в игру войти, потому что в „Сент-Луисе“ последние 10 матчей я играл в четвертом звене. Тяжело поймать игровой ритм», — сказал он.
Игра со шведами стала дебютной в качестве и. о. главного тренера для Ильи Воробьева. «Молодой тренерский штаб нам помогает. На лавке полное спокойствие, мне это нравится. Дальше будет видно», — отметил он.
Следующий матч в рамках этапа Евротура сборная России проведет против команды Финляндии 21 апреля в чешском городе Пардубице.
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