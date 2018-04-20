Хоккеист Сошников назвал основной проблемой сборной России отсутствие сыгранности

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 апреля. / ТАСС /. Главной проблемой сборной России по хоккею является отсутствие должного взаимопонимания, что сказалось на результате команды в первом матче чешского этапа Еврохоккейтура. Такое мнение журналистам высказал нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» Никита Сошников

Россияне в четверг в вынесенном матче Евротура в Ярославле уступили шведам (1:2).

"В первом периоде пришлось привыкать после приезда, но потом уже было немного легче входить в игру, получилась пара хороших смен. Главная проблема — несыгранность, немножко друг друга не понимаем, нужно больше разговаривать на льду", — сказал Сошников.

По словам игрока, для него вызов в сборную не стал неожиданностью. «Я ждал до последнего, старался держать себя в форме. Хорошо, тренеры дали в игру войти, потому что в „Сент-Луисе“ последние 10 матчей я играл в четвертом звене. Тяжело поймать игровой ритм», — сказал он.

Игра со шведами стала дебютной в качестве и. о. главного тренера для Ильи Воробьева . «Молодой тренерский штаб нам помогает. На лавке полное спокойствие, мне это нравится. Дальше будет видно», — отметил он.

Следующий матч в рамках этапа Евротура сборная России проведет против команды Финляндии 21 апреля в чешском городе Пардубице.