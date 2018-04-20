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«Бетис» дожал «Лас-Пальмас», «Леванте» отправил «Малагу» в Сегунду
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«Бетис» дожал «Лас-Пальмас», «Леванте» отправил «Малагу» в Сегунду 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
33-й тур чемпионата Испании завершился двумя синхронными минимальными победами хозяев благодаря голам на 90-й минуте (1:0).
"Бетис" набрал важные три очка, дожав «Лас-Пальмас», а «Леванте» до семи очков нарастил отрыв от зоны вылета благодаря успеху в игре с «Малагой», которая потеряла даже математические шансы на спасение.
Протокол игры
Бетис
Лас-Пальмас
(1:0) 90'
Хименес Даниэль • Манди Аисса 77' • Бартра Марк • Амат Хорди • Барраган АнтониоГуардадо АндресФабиан РуисХоакин Санчес 71' (Санабрия Антонио (71') • Будебуз Ряд 81' (Кэмпбелл Джоэль (81') • Леон Серхио 65' 66' (Тельо Кристиан (66') • Рубен Кастро
Запасные: Дурмиси Риза • Камараса Виктор • Pedro López II  Лисоайн Рауль • Мичел Маседо 68' 86' • Давид ГарсияГальвес Алехандро • Химо Наварро 87' • Кастельяно Дани • Халилович Ален 67' (Висенте Гомес (67') • Этебо Огенекаро • Аквилани Альберто 54' (Кастельяно Хави (54') • Хиль Начо 35' 84' (Эзекиль Имох (84') • Кальери Хонатан 32'
Запасные: Агиррегарай Матиас • Чичисола Леандро • Давид СимонЭкспозито Эрик
19 апреля. Стадион «Бенито Вильямарин» (Севилья).
Протокол игры
Леванте
Малага
(1:0) Боатенг Эммануэль 90'
Ойер Оласабаль • Лопес Педро • Кабако Эрик 46' (Постиго Серхио (46') • Робер Суарес • Коке Хорхе II • Лопес Иван 70' (Джейсон (70') • Хефферсон Лерма 37' • Кампанья Хосе 83' (Лукич Саша (83') • Моралес Луис • Рохер Марти • Боатенг Эммануэль
Запасные: Луна Антонио • Садику Армандо • Барди Энис • Jorge Resurreccion Merodio III  Роберто ХименесРосалес Роберто • Эрнандес Луис • Микель Игнаси • Торрес МигельЛестьенн МаксимЛасен Мехди 69' (Итурра Мануэль (69') • Адриан Гонсалес 90' • Чори Кастро 77' (Буэно Альберто (77') • Ролан Диего • Идейе Браун 83' (Бастон Борха (83')
Запасные: Кеко Серхио • Андрес Прието • Эн-Несири Юссеф • Диего Гонсалес VII  19 апреля. Стадион «Сьюдад де Валенсия» (Валенсия).
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