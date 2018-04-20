«Бетис» дожал «Лас-Пальмас», «Леванте» отправил «Малагу» в Сегунду

33-й тур чемпионата Испании завершился двумя синхронными минимальными победами хозяев благодаря голам на 90-й минуте (1:0).

"Бетис" набрал важные три очка, дожав «Лас-Пальмас», а «Леванте» до семи очков нарастил отрыв от зоны вылета благодаря успеху в игре с «Малагой», которая потеряла даже математические шансы на спасение.

Протокол игры

Бетис

Лас-Пальмас

(1:0) 90'

19 апреля. Стадион «Бенито Вильямарин» (Севилья).

Протокол игры

Леванте

Малага