Кто родился 20 апреля

Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России. В составе хоккейной команды ЦСКА стал 13-кратным чемпионом СССР, трехкратным обладатель Кубка СССР и 12-кратным обладателем Кубка европейских чемпионов. В чемпионатах СССР и России провел около 480 матчей, забросил 153 шайбы.

Впоследствии играл за американские хоккейные клубы «Нью-Джерси Дэвилз» и «Детройт Ред Уингз». В чемпионатах НХЛ провёл 546 матчей, забив 36 голов, в турнирах Кубка Стэнли — 116 матчей, забив 2 гола.

В 1998 году завершил свою игровую карьеру и перешёл на тренерскую работу. В разные годы был помощником главного тренера «Нью-Джерси Дэвилз», главным тренером и генеральным менеджером сборной России на XIX зимних Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити.

Вячеслав Фетисов возглавлял Федеральное агентство по физической культуре и спорту, Комитет спортсменов Всемирного антидопингового агентства , а также входил в Совет учредителей агентства. Представлял в Совете Федерации законодательный орган государственной власти Приморского края.

Автор книг «Условия игры» и «Овертайм», а также ряда брошюр и учебных пособий.

А ещё в этот день родились:

Мухаммед Баркиндо (59 лет), генеральный секретарь Организации стран — экспортёров нефти ( ОПЕК ). Работал в Нигерийской национальной нефтяной корпорации, Нигерийской компании по сжиженному природному газу. С 1986 года — в ОПЕК: был представителем Нигерии в этой организации, членом экономической комиссии ОПЕК. С 1 августа 2016 года занимает пост генерального секретаря организации.

Фрэнк Кабуи (72 года), генерал-губернатор Соломоновых Островов. Окончив Университет Папуа-Новой Гвинеи, он стал первым дипломированным специалистом по праву на Соломоновых Островах. В разные годы занимал должности генерального прокурора, возглавлял Комиссию по правовой реформе, был судьёй Верховного суда Соломоновых Островов.

В июне 2009 года был избран генерал-губернатором Соломоновых Островов.

Елена Валерьевна Вяльбе , российская лыжница. Заслуженный мастер спорта СССР. Трехкратная Олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, пятикратная обладательница Кубка мира. Елена Вяльбе — обладательница феноменального достижения — на чемпионате мира в Тронхейме (Норвегия) в 1997 году выиграла 5 золотых медалей из пяти возможных. Это достижение пока никто не сумел повторить.

С 2010 года возглавляет Федерацию лыжных гонок России.

Константин Николаевич Лавроненко (57 лет), актёр театра и кино. Заслуженный артист РФ. Был актёром театров «Сатирикон» и «Ленком», участвовал в проектах «Творческих мастерских» («Мастерская Клима») и «Нового европейского театра».

В 1984 году дебютировал в кино в картине «Ещё люблю, ещё надеюсь». Но подлинную известность получил после роли в фильме Андрея Звягинцева «Возвращение». Среди наиболее известных работ Константина Лавроненко — «Изгнание» (приз за «Лучшую мужскую роль» на 60-м Каннском фестивале), «Новая земля», «Территория», «Ликвидация», «Землетрясение».

Александр Иванович Лебедь (1950-2002), российский государственный и военный деятель. Генерал-лейтенант. Участник ряда боевых действий и миротворческих акций. Был заместителем командующего Воздушно-десантными войсками. Избирался депутатом Государственной Думы II созыва. В 1998 году занял пост губернатора Красноярского края.

28 апреля 2002 года Александр Лебедь погиб в авиакатастрофе.

Павел Борисович Луспекаев (1927-1970), актёр театра и кино. Заслуженный артист РСФСР. Был актёром Ворошиловградского областного русского драматического театра, Тбилисского государственного русского драматического театра имени А. С. Грибоедова, БДТ им. Горького.

Самой известной работой в кино стала роль таможенника Павла Верещагина в картине «Белое солнце пустыни». Павел Луспекаев также снялся в фильмах «Три толстяка», «Республика ШКИД», «Зелёные цепочки» и других.