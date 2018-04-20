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Дарья Домрачева: Не сомневалась, что буду выступать за родную страну, а не за Россию
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Дарья Домрачева: Не сомневалась, что буду выступать за родную страну, а не за Россию 

Советский спорт 2 часа назад
«Знала, что однажды вернусь в Минск и буду представлять команду Беларуси. Даже когда были соревнования в Ханты-Мансийске, приходила болеть именно за наших спортсменов, как-то попросила в белорусском домике белорусский флаг, и мне выдали его, чтобы могла поддерживать белорусов на дистанции. Если не ошибаюсь, это был папа Юрия Лядова. Такие ситуации символичны.
Это лишний раз подтверждает, что я не сомневалась, что буду выступать за родную Беларусь, а не за Россию. Неизвестно, останься я там, возможно ли было там достичь результатов, которые имею сейчас здесь.
В белорусской команде всегда царит семейная обстановка, которую очень важно ценить, — тебя обязательно в трудной ситуации поддержат. В России дела обстоят немного по-другому: там ценность одной личности, одного человека не так велика, — цитирует Домрачеву „Прессбол“ со ссылкой на эфире телеканала „Беларусь 1“.
31-летняя Дарья Домрачева — четырехкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира и Европы, победительница Кубка мира 2014/2015.
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