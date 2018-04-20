«Лестер» и «Саутгемптон» обошлись без голов

В тридцать пятом туре английской Премьер-лиги «Лестер» и «Саутгемптон» сыграли вничью. За девяносто минут футболисты не порадовали зрителей голами.

Команда Марка Хьюза по-прежнему располагается в зоне вылета, отставая от зоны выживания на четыре очка. «Лисы» идут восьмыми.

Протокол игры

Лестер

Саутгемптон

Запасные: Симпсон Дэнни • Якупович Элдин • Морган Уэс • Фухс Кристиан

Запасные: Форстер Фрейзер • Габбьядини Маноло • Пье Жереми • Симс Джошуа

19 апреля. Стадион «Кинг Пауэр» (Лестер).