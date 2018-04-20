«Лестер» и «Саутгемптон» обошлись без голов 

В тридцать пятом туре английской Премьер-лиги «Лестер» и «Саутгемптон» сыграли вничью. За девяносто минут футболисты не порадовали зрителей голами.
Команда Марка Хьюза по-прежнему располагается в зоне вылета, отставая от зоны выживания на четыре очка. «Лисы» идут восьмыми.
Протокол игры
Лестер
Саутгемптон
Хамер Бен • Олбрайтон Марк • Драгович Александр • Магир Гарри • Чилвел Бенджамин • Марез Рияд • Адриен Силва 90' (Чодури Хамза (90') • Ндиди Уилфред • Грэй Демарай 90' (Харви Барнс (90') • Ихеначо Келечи 76' (Fousseyni Diabate (76') • Варди Джейми
Запасные: Симпсон Дэнни • Якупович Элдин • Морган Уэс • Фухс Кристиан
Маккарти Алекс • Беднарек Ян • Йосида Майя • Худт Уэсли • Седрик Соареш • Ромеу Ориоль • Хёйбьерг Пьер-Эмиль 88' (Редмонд Натан (88') • Бертранд Райан • Уорд-Праус Джеймс 58' (Дэвис Стивен (58') • Тадич Душан • Лонг Шейн 73' (Остин Чарльз (73')
Запасные: Форстер Фрейзер • Габбьядини Маноло • Пье Жереми • Симс Джошуа
19 апреля. Стадион «Кинг Пауэр» (Лестер).