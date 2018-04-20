ГП Гватемалы обвинила партию президента в незаконном финансировании

МЕХИКО, 20 апр — РИА Новости . Генеральная прокуратура Гватемалы и Международная комиссия против безнаказанности в Гватемале (CICIG) под эгидой ООН вновь заподозрили партию президента страны «Фронт национальной конвергенции» в незаконном финансировании.

На совместной пресс-конференции, транслировавшейся в интернете, генпрокурор Тельма Алдана и глава CICIG Иван Веласкес заявили, что перед выборами 2015 года партия задекларировала в верховном избирательном суде сумму чуть более чем в 3 миллиона кетсалей (400 тысяч долларов), полученных от бизнесменов на проведение кампании, однако в реальности она могла получить 15 миллионов кетсалей (2 миллиона долларов).

"На основании данного расследования верховный избирательный суд будет просить генпрокуратуру о ликвидации партии «Фронт национальной конвергенции» согласно установленным законом процедурам", — говорится в сообщении CICIG.

Прокурор Алдана не исключила возможности нового запроса о лишении президента Джимми Моралеса неприкосновенности в связи с новым расследованием, однако пока такого запроса нет.

В сентябре 2017 года конгресс Гватемалы проголосовали против лишения Моралеса иммунитета от судебного преследования в связи с расследованием возможных нарушений в ходе выборов 2015 года. Расследование тогда велось из-за вероятного незаконного финансирования его предвыборной кампании. Прокуроры заявляли, что около 825 тысяч долларов, задействованных в финансировании кампании, были спрятаны, у других расходов не было законных источников. Моралес не признал совершение неправомерных действий.