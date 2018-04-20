Прогноз на матч Боруссия Мёнхенгладбах — Вольфсбург

Тридцать первый тур Бундеслиги откроется поединком в Мёнхенгладбахе, где местная «Боруссия» постарается взять верх над «Вольфсбургом».

Боруссия Мёнхенгладбах

Два тура назад «Боруссия» Мёнхенгладбах прервала четырёхматчевую неудачную серию, обыграв в родных стенах «Герту». «Гладбах», подобно «Баварии», проигрывал берлинцам один мяч за четверть часа до конца матча, но усилиями Торгана Азара сумели добыть три очка. В крайний игровой день «Боруссия» вновь вступила на «чёрную полосу». В поединке против «Баварии» всё складывалось неплохо, пока соперник не включил высокие скорости. В результате, пять пропущенных мячей и разбитые надежды на завоевание даже одного очка. Теоретические шансы у подопечных Дитера Хеккинга на попадание в еврокубки ещё остались, но на практике надо надеяться не удачи конкурентов, а это вряд ли случится.

Вольфсбург

"Вольфсбург" в крайний игровой день не сумел переиграть «Аугсбург». В настоящее время «волки» делят с «Майнцем» и «Фрайбургом» место в «стыковой зоне». Учитывая, что Мёнхенгладбах ещё не потерял шансов на попадание в Лигу Европы, то обыграть их будет сложно.

Где смотреть матч

Прямая трансляция матча «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Вольфсбург» пройдёт на канале «Матч! Футбол 3», 20.04.2018 в 21:30. Если вы не можете посмотреть игру, то на помощь придёт текстовая трансляция, которую организовывает портал LiveResult.

Статистика личных встреч

"Боруссия" Мёнхенгладбах — «Вольфсбург»: +5=4-12. Разница мячей: 23:34.

В матче первого круга «Вольфсбург» одержал крупную победу 3:0. В прошлом сезоне «волки» также не проигрывали (1:1 и 2:1).

Интересные факты

— «Боруссия» Мёнхенгладбах последний раз обыгрывала «Вольфсбург» 3 октября 2015 года.

— «Боруссия» Мёнхенгладбах играет сериями: 4 игры без побед — 1 победа. Так продолжается уже одиннадцать матчей. Настала очередь поражения, в лучшем случае ничьи.

— В последних пяти турах с участием «Вольфсбурга» мячи влетали только в ворота одной из команд.

Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"

Каждая команда решает свои задачи. При этом цели прямопротивоположные. Одни стремятся сохранить прописку в Бундеслиге, другие стараются стать возможными соперниками «Тосно» или курского «Авангарда» в Лиге Европы. Желание «Гладбаха» реабилитироваться за крупное поражение от «Баварии», да сделать это перед своими болельщиками, должно перевесить, П1 — 1,85.

Ваш прогноз