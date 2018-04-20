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Российские студенты победили на ЧМ по программированию
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Российские студенты победили на ЧМ по программированию 

Мир24 33 минуты назад
Фото: Мир24
В Пекине завершился чемпионат мира по спортивному программированию ACM ICPC-2018. Российские студенты стали триумфаторами соревнования. Так, команда Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова впервые стала победителем состязания. Второе место — у программистов из Московского физико-технического института. Об этом сообщает Life.
Всего в соревновании участвовали 140 команд из 51 государства. Одиннадцать команд представляли Россию. Программистам нужно было решить более десятка задач за пять часов.
Кроме чемпионского титула, на турнире разыгрываются золотые, серебряные и бронзовые награды. Триумфаторы состязания Михаил Ипатов, Владислав Макеев и Григорий Резников получили кубок чемпионата мира, медали и денежный приз в размере 15 тыс. долларов. Призеры турнира также получили денежную премию.
Добавим, что российские студенты регулярно участвуют в мировом первенстве. Так, с 2000 года они выигрывали чемпионат 12 раз.
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