Хабаровские тхэквондисты отличились на Кубке Приморья 

Во Владивостоке на Всероссийском турнире по тхэквондо ВТФ «Кубок Приморья» приняло участие более 400 спортсменов из пяти регионов Дальнего Востока. Наш край представляли 15 спортсменов и большинство из них вошли в число победителей и призеров, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Тхэквондисты боролись награды в разделах: керуги — спортивные поединки с использованием электронных жилетов и пхумсэ — технический комплекс. Также в рамках турнира проходил спортивный фестиваль «Кубок Приморья» среди спортсменов 2007-2008 годов рождения. Представители Хабаровского края отличились во всех возрастных категориях. Среди спортсменов 18 лет и старше первое место занял Джединг Ун Ди, а третье — Григорий Черных. В категории 15-17 лет золотую медаль завоевал Ярослав Малышев, серебряные награды в активе Виталия Приймака и Григория Чуйкина, «бронза» досталась Наталье Самойловой. В категории 12-14 лет Алла Киселева в пхумсэ стала третьей. Среди детей 10-11 лет первым стал Данил Ясинский, «серебро» у Камиллы Бобиной, Евгения Кузьмина, Вероника Витковская и Виолетта Лебедь завоевали бронзовые награды.
— В целом я доволен результатами нашей команды. На этих соревнованиях спортсмены зарабатывали себе рейтинг, и мы просматривали претендентов на участие в будущих крупных турнирах. Впереди первенство ДФО, спартакиада молодежи России, всероссийские турниры среди взрослых, — говорит Икромхон Яхябоев, президент Федерации тхэквондо ВТФ Хабаровского края.