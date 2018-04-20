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Хабаровские тхэквондисты отличились на Кубке Приморья
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Хабаровские тхэквондисты отличились на Кубке Приморья 

Хабаровский край сегодня 31 минуту назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Во Владивостоке на Всероссийском турнире по тхэквондо ВТФ «Кубок Приморья» приняло участие более 400 спортсменов из пяти регионов Дальнего Востока. Наш край представляли 15 спортсменов и большинство из них вошли в число победителей и призеров, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Тхэквондисты боролись награды в разделах: керуги — спортивные поединки с использованием электронных жилетов и пхумсэ — технический комплекс. Также в рамках турнира проходил спортивный фестиваль «Кубок Приморья» среди спортсменов 2007-2008 годов рождения. Представители Хабаровского края отличились во всех возрастных категориях. Среди спортсменов 18 лет и старше первое место занял Джединг Ун Ди, а третье — Григорий Черных. В категории 15-17 лет золотую медаль завоевал Ярослав Малышев, серебряные награды в активе Виталия Приймака и Григория Чуйкина, «бронза» досталась Наталье Самойловой. В категории 12-14 лет Алла Киселева в пхумсэ стала третьей. Среди детей 10-11 лет первым стал Данил Ясинский, «серебро» у Камиллы Бобиной, Евгения Кузьмина, Вероника Витковская и Виолетта Лебедь завоевали бронзовые награды.
— В целом я доволен результатами нашей команды. На этих соревнованиях спортсмены зарабатывали себе рейтинг, и мы просматривали претендентов на участие в будущих крупных турнирах. Впереди первенство ДФО, спартакиада молодежи России, всероссийские турниры среди взрослых, — говорит Икромхон Яхябоев, президент Федерации тхэквондо ВТФ Хабаровского края.
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