Велогонщик Армстронг урегулировал последний иск, связанный с допингом

Американский велогонщик Лэнс Армстронг сумел договориться со своим бывшим спонсором почтовой компанией US Postal Service о досудебном урегулировании конфликта. В период употребления допинга спортсмен защищал цвета одноимённой команды. Изначально компания оценила ущерб своему имиджу в $100 млн, однако в итоге американец выплатит лишь $5 млн Это разбирательство — последнее из целой серии исков, поданных против велосипедиста с 2013 года, когда он публично признался в систематическом применении запрещённых препаратов.

Бывший велогонщик Лэнс Армстронг, пожизненно отстранённый от спорта за употребление допинга в период с 1998 по 2011 год, согласился на досудебное урегулирование конфликта с государственной почтовой компанией US Portal Service — титульным спонсором команды, за которую американец выступал с 1998 по 2005 год. Экс-спортсмен должен будет выплатить $5 млн властям США. Изначально компания оценивала причинённый репутации ущерб в $100 млн В 2010 году напарник Армстронга по велосипедной команде US Postal Service Флойд Лэндис обвинил семикратного победителя многодневки «Тур де Франс» не только в систематическом употреблении допинга, но и в подстрекательстве к этому остальных спортсменов.

Сам Лэндис был уличён в применении запрещённых препаратов в 2006 году, однако отрицал вину вплоть до 2010 года, когда по решению суда был лишён титула победителя «Тур де Франс». После дисквалификации он начал рассылать электронные письма спонсорам и официальным лицам велоспорта, в которых утверждал, что Армстронг и остальные члены команды употребляют допинг под покровительством спортивных менеджеров.

Одним из обвиняемых стал многолетний тренер американца Джоан Брюнель. По словам гонщика, подобные действия — предательство по отношению к государственной компании. Также Лэндис выражал сожаление, что антидопинговые организации не в состоянии проследить за чистотой велоспорта.

«Мы долго разговаривали с Армстронгом. Он рассказал мне, как работает тест на наличие эритропоэтина и что теперь необходимо переливание крови», — писал велогонщик.

Власти присоединились к иску после того, как Армстронг публично признался в употреблении допинга в 2013 году. Почтовая служба США обвинила экс-велогонщика в нанесении ущерба её репутации.

«US Postal Service всегда достойно представляли Почтовую службу США как честную государственную компанию, а Лэнс Армстронг ввёл всех в заблуждение», — заявлял вице-президент Томас Дж. Маршалл.

Армстронг отрицал своё «предательство» в отношении команды, для спонсоров которой он заработал больше, чем было на него потрачено.

«Я вкладывал всю душу, когда выступал за US Postal Service, и на «Тур де Франс» с гордостью носил на груди её логотип — красно-бело-синего орла. Эти воспоминания всегда значили очень много для меня», — цитирует экс-спортсмена BBC.

«Мы продолжаем придерживаться позиции, что данный иск не несёт в себе никакого смысла, так как Почтовой службе США не было нанесено никакого ущерба», — сообщил в интервью The New York Times адвокат экс-спортсмена Эллиот Петерс.

В 2017 году Армстронг пытался завершить дело мирным путём, однако прошение о досудебном разрешении конфликта было отклонено. Заседание должно было состояться 7 мая 2018 года.

Исходом дела оказались недовольны многие, кто выступал на стороне обвинения. Среди них — Бетси Эндре, жена велогонщика Фрэнки Эндре, который также является бывшим коллегой Армстронга по US Postal Service.

«Грустный день для правосудия. Такое ощущение, что он вышел сухим из воды. Это лишь сделает его таким же мстительным и беспринципным, каким он был всегда. Я разочарована, так как собиралась сказать всю правду на суде», — цитирует Эндре The New York Times.

Флойд Лэндис пока никак не отреагировал на завершение дела, инициатором которого он стал пять лет назад. Сообщается, что Армстронг выплатит бывшему партнёру по команде $1,1 млн, а также оплатит судебные издержки в размере $1,65 млн Данный иск стал последним для велогонщика в ряде дел, возбуждённых против него в связи с допинговым скандалом. До сих пор последним урегулированным делом оставался иск страховой компании, заплатившей американцу в общей сложности $3 млн за победы в «Тур де Франс» в период с 1999 по 2001 год.

«Я доволен тем, что это дело наконец-то окончено и я могу спокойно двигаться дальше. С нетерпением жду возвращения к другим важным вещам в моей жизни: к моим детям, к моей жене, к моим проектам и благотворительной деятельности, к моей страсти к спорту и соревнованиям», — говорится в заявлении американца.