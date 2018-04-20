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Дмитрий Парфенов: «Про деньги лучше спросить руководство „Тосно“
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Дмитрий Парфенов: «Про деньги лучше спросить руководство „Тосно“ 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов в эксклюзивном интервью «СЭ» отказался говорить о финансовой ситуации в клубе. На этой неделе клуб из Ленинградской области сенсационно обыграл "Спартак" в 1/2 финала Кубка России (1:1, пенальти — 5:4).
— Одна из главных проблем «Тосно» — финансовая. Например, генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко не скрывает, что есть большая задолженность по премиальным. Как мотивировать людей в подобной ситуации?
— То, что говорится в раздевалке, там и остается. Но наши выступления как раз свидетельствуют о том, что командный дух на уровне. Не платят ведь не одному-двум, а всем. Проще всего было бы поднять руки, но все ребята остались и продолжают бороться на поле.
— А руководство дает какие-то гарантии?
— Это лучше у него и спросить. Сидеть, плакаться я не собираюсь, работать нужно. Самая простая и, считаю, правильная позиция. (Вячеслав КОРОТКИН)
Полностью интервью Парфенова
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