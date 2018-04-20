Дмитрий Парфенов: «Про деньги лучше спросить руководство „Тосно“

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов в эксклюзивном интервью «СЭ» отказался говорить о финансовой ситуации в клубе. На этой неделе клуб из Ленинградской области сенсационно обыграл "Спартак" в 1/2 финала Кубка России (1:1, пенальти — 5:4).

— Одна из главных проблем «Тосно» — финансовая. Например, генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко не скрывает, что есть большая задолженность по премиальным. Как мотивировать людей в подобной ситуации?

— То, что говорится в раздевалке, там и остается. Но наши выступления как раз свидетельствуют о том, что командный дух на уровне. Не платят ведь не одному-двум, а всем. Проще всего было бы поднять руки, но все ребята остались и продолжают бороться на поле.

— А руководство дает какие-то гарантии?

— Это лучше у него и спросить. Сидеть, плакаться я не собираюсь, работать нужно. Самая простая и, считаю, правильная позиция. ( Вячеслав КОРОТКИН

Полностью интервью Парфенова