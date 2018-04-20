Егор Сорокин: К «Ростову» готовимся в штатном режиме, как и ко всем командам

— То, что «Рубин» не попадает в еврокубки — это плюс или минус? — Конечно, минус. Еврокубки — это шанс каждого проявить себя. Почему нет. Поэтому, думаю, все расстроены.

— Что ждете от «Ростова»? — Хорошая команда, там все бойцы, разбираем ее.

— Каковы нюансы подготовки к игре? То, что не сыграет дисквалифицированный Азмун, вносит коррективы в процесс? — Готовимся в штатном режиме, как и ко всем командам. Нам тренер говорит слабые и сильные стороны соперника, мы их принимаем и готовимся выполнить установку. Что касается дисквалификации, то у нас есть кому заменить Сердара, такая же боевая единица. У нас все равны, хороший коллектив, все готовы.

— «Ростов» Карпина отличается от «Ростова» первой половины чемпионата? — Это две разные команды. Сейчас «Ростов» более или менее стабилизируется, стабильно выступают одни и те же игроки.

Напомним, матч «Рубин — „Ростов“ состоится в субботу, 21 апреля и начнется в 16:30 по московскому времени.