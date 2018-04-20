Bentley готовится к дебюту гоночного купе Continental GT3 второго поколения

Команда Bentley Team M-Sport в текущем году будет защищать звание чемпиона в гоночной серии Blancpain GT Series. Оружием в этой битве станет новая гоночная модель британской марки — купе Continental GT3 второго поколения.

Дебют второго поколения гоночного купе Continental GT3 состоится на высокоскоростной итальянской трассе в Монце, которая традиционно предъявляет особые требования к двигателю и тормозам. Bentley Team M-Sport выставит на гонку два автомобиля: машина под номером 7 будет находиться под управлением Гай Смита Стивена Кейна и Жюля Гунона, машину под номером 8 будут вести в бой Энди Соучек, Максим Суле и Винсен Абриль.

Пилоты команды уверены, что Continental GT3 второго поколения обладает огромным потенциалом, хоть и существенно отличается от проверенной временем машины. И хотя в межсезонье машина преодолела немало тестовых километров, гонщики в первую очередь намереваются увидеть клетчатый флаг. В прошлом году быстрейший Continental GT3 первого поколения стал на этапе в Монце шестым, и на этот раз пилоты команды собираются улучшить этот результат.

Также в гонке будет участвовать и автомобиль Bentley Continental GT3 первого поколения: его подготовкой занимается клиентская команда Bentley — Team Parker Racing, которая после годичной паузы вернулась в чемпионат. За рулём автомобиля будет находиться чемпион британской серии GT Себ Моррис, добившийся успеха с командой Team Parker Racing, Дерек Пирс , а также действующий чемпион серии European Le Mans Series GTE Роб Смит. Выступать команда будет в классе Pro/Am.

В гоночной серии Blancpain GT Series принимают участие 10 автопроизводителей и 26 экипажей. Руководитель автоспортивного подразделения Bentley Брайан Гаш уверен, что уже в текущем году новая машина будет активно развиваться, но высокие результаты на тестах не должны расслаблять.

Этап в Монце станет первым среди пяти европейских гонок, которые вошли в чемпионат Blancpain GT Series. Зелёный сигнал светофора, оповещающий пилотов о начале гоночного уик-энда, загорится в конце пит-лейна 20 апреля, в 10 утра по местному времени. В субботу, 21 апреля, пройдёт предварительная квалификация. Основная же квалификация начнётся 22 апреля в 09:45 по местному времени, ну а зелёные сигналы светофора на стартовой прямой, которые оповестят пилотов о старте гонки, загорятся 22 апреля в 15:00 по местному времени.

Посмотреть на новый Continental GT в деле можно во время квалификации и гонки на веб-сайте гоночной Blancpain GT, а также на официальной страничке серии в Facebook.

Ранее портал Карельские Вести публиковал подробности о гонке чемпионов в Тольятти.

По материалам: www.kolesa.ru